В Калининграде 10% работников готовы уволиться из-за неравенства в зарплате — опрос

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде большинство работающих жителей хотя бы частично знают, сколько получают их сослуживцы. При этом, если выясняется, что коллега с теми же обязанностями зарабатывает больше, мужчины чаще задумываются о смене работы, а женщины предпочитают обсудить ситуацию с руководством. Об этом сообщает SuperJob.

Согласно исследованию, 27% калининградцев знают зарплату всех коллег, ещё 45% — лишь некоторых. О заработке своего непосредственного руководителя осведомлены 28% опрошенных. При этом в 81% компаний информация о зарплатах сотрудников закрыта.

Мужчины знают о доходах коллег чаще женщин. Среди респондентов до 35 лет зарплатами сослуживцев интересуются активнее: 79% знают хотя бы часть таких данных. Среди более старших работников этот показатель составляет 71%. Чем выше доход, тем больше информированность: среди тех, кто получает до 100 тыс. рублей, о чужих зарплатах знают 76%, а среди зарабатывающих более 150 тыс. — уже 83%.

Если гипотетически окажется, что коллега с аналогичными обязанностями получает больше, 28% жителей ничего предпринимать не будут. Ещё 25% попросят у руководства разъяснений, 13% — повышения, а 10% задумаются об увольнении или поиске новой работы. Женщины в такой ситуации чаще идут к начальству или начинают задумываться о собственной квалификации. Мужчины же активнее рассматривают уход к другому работодателю, а также говорят о готовности работать эффективнее.

На практике с неравенством в оплате труда сталкивались 39% участников опроса. Из них 16% обсуждали это с руководством, 14% просили прибавку, а 12% увольнялись. Почти каждый второй — 46% — ничего не предпринимал. Среди тех, кто не знает, сколько получают коллеги, только 26% хотели бы это выяснить. Большинство — 59% — предпочитает оставаться в неведении.

Опрос проводился с 26 июня по 7 июля.