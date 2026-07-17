Власти планируют объединить две остановки у гостиницы «Калининград»

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Возле гостиницы «Калининград», где сейчас ведётся ремонт тротуара, объединят две остановки. Об этом сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов в пятницу, 17 июля.

«Здесь была проблема с остановочным комплексом — это был маленький навес, который не подходил тому пассажиропотоку, что тут формировался. Сейчас коллеги устанавливают увеличенный павильон», — отметил Романов.

Глава комитета добавил, что речь идёт об остановках городского и межмуниципального транспорта.