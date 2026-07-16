Алексей Воробьёв поделился семейным секретом: читайте в журнале «Калининградская антенна»

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Журнал «Калининградская антенна» делится полезной информацией на тему здоровья, кухни, финансов, ухода за собой, своими близкими и домом, рассказывает о звёздах театра и кино.

Актёр Алексей Воробьёв рассказал о том, как ладит с дочкой своей супруги Аиды Гарифуллиной. В прошлом году пара сыграла тайную свадьбу. У 38-летней артистки есть дочь Оливия, с которой Воробьёв сразу нашёл общий язык.

«Мне ребёнок сразу достался восьмилетним. А значит, с ним можно общаться, играть, и это всегда очень весело. Супруга часто говорит: «У меня теперь двое детей!»... Да, я отчим. Раньше казалось: непозитивное слово какое-то, доброты нет никакой. Но сейчас я уже к нему привык», — сказал 38-летний Алексей в интервью каналу «Москва 24».

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