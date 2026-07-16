Владельцы скота в Черняховском и Озёрском районах отказались от обязательных ветеринарных обработок — Россельхознадзор

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В Калининградской области в Черняховском и Озёрском муниципальных округах 15 владельцев личных подсобных хозяйств отказались предоставить сельскохозяйственных животных для обязательных ветеринарных обработок, исследований и вакцинации. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

О нарушениях в ведомство проинформировала областная станция по борьбе с болезнями животных. По данным Россельхознадзора, владельцы животных также не предоставили сведения, необходимые для постановки животных на учет в государственной системе «Хорриот», входящей в ФГИС «ВетИС».

В ведомстве считают, что часть владельцев может продавать продукцию животноводства без необходимых сопроводительных документов. Это повышает риск распространения опасных инфекций, в том числе тех, которые передаются от животных человеку.

Всем 15 владельцам личных подсобных хозяйств объявлены предостережения о недопустимости нарушений. Им рекомендовали в ближайшее время провести все обязательные ветеринарные мероприятия, включая исследования и вакцинацию животных.

Россельхознадзор также напомнил, что владельцы животных обязаны следить за их здоровьем, проводить профилактические обработки и соблюдать ветеринарные требования. Кроме того, с 1 сентября 2024 года в России действует обязательная маркировка и учет крупного рогатого скота. Каждому животному присваивается уникальный идентификационный номер, а сведения о нем вносятся в государственную информационную систему.