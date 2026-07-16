Заплыв в тотальной темноте: в Калининграде незрячие спортсмены впервые сдали нормативы ГТО (фоторепортаж)

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Двое тотально незрячих калининградцев впервые в истории города сдали нормативы ГТО. В спорткомплексе БФУ им. Канта побывал корреспондент «Клопс».

Испытания состоялись в среду, 15 июля. Сергей Киселёв, руководитель ассоциации молодых инвалидов «Аппарель», и его товарищ Роман Лютый получили золото за каждое задание, включая плавание и упражнения на суше: бег, отжимания, метание мяча. Вместе с ними в этот день свои заветные знаки заслужили 13 атлетов, самым младшим из которых был калининградский шестиклассник, а самым старшим — как раз 60-летний Киселёв.

Участники выполнили упражнения на гибкость, отжимания, пресс и метание мяча в цель. В послеобеденной части теста им предстояло плавание: Сергею нужно было преодолеть 12 метров, Роману — 25. Все нормативы зависят и от возраста, и от категории инвалидности.

Вопрос самоуважения

Подготовка, как рассказал Сергей, заняла лишь пару месяцев. Темой он заинтересовался ещё несколько лет назад, когда по стране начали открываться центры ГТО и о движении стали много говорить в том числе и среди людей с инвалидностью. Для многих из них это не просто физкультура — это вопрос преодоления страха и бессилия, вопрос самоуважения и веры в себя.

Этой весной они с Романом наконец решились подать заявку. К тому моменту оба успели набрать спортивную форму: Сергей уже незрячим занимался плаванием, а его компаньон — пауэрлифтингом. Поэтому часть задач была ожидаемо посильной, а к остальным рассчитывали подготовиться.

Но всё же первым серьёзным препятствием оказалась не физическая подготовка. Сложнее, по словам участников, было получить медицинскую справку и попасть в число претендентов.

«В поликлинике говоришь: «Хочу сдать ГТО», на тебя смотрят с изумлением: ты что? Зачем тебе это?! Зачем такой риск?! Не надо это тебе!» — рассказывает Роман. Сергей подхватывает: «А потом ещё регистрация на сайте ГТО, а сайт для незрячих не предназначен, не адаптирован!»