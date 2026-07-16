13:24

Игрушки, покрышки и могильные венки: в Борисово обнаружили огромную свалку (фото, видео)

  1. Калининград
Автор:
Код для встраивания:

Сразу за авторынком в Борисово в лесополосе обнаружили огромную свалку крупногабаритного мусора. Об этом «Клопс» сообщил экскурсовод Женяй Огонь, который увидел эту неприятную картину в среду, 15 июля. 

«Когда такое вижу, каждый раз прихожу в ужас. Что мы оставим нашим детям, если будем так относиться к месту, где живём?» — сокрушается мужчина. 

По его словам, на участке свалены строительный мусор, пустые канистры, детские игрушки и могильные венки. Вдобавок ко всему — покрышки, которые относятся к отходам IV класса опасности, так как наносят серьёзный вред природе. 

«Клопс» отправил информационный запрос в минприроды региона. К документу мы приложили координаты стихийной помойки.

По данным минприроды только за первое полугодие 2026 года в регионе выявили 49 незаконных свалок.

988
Городская среда Экология