Пикник во дворе и разномастные скамейки: фоторепортаж из Советска, где создают музей под открытым небом

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Гостей города встречает улица Первомайская, на которой находится железнодорожный и автовокзал. По задумке властей, именно она должна стать «входной группой» в город. Здесь уже уложили новый асфальт и плитку, установили фонари.

А вот следующая точка маршрута, несмотря на проведённое благоустройство, выглядит печально. Двор на улице Красноармейской украсили две новые лавочки и столы со стульями для пикника. Контраст с окружающими домами заметен: фасады давно требуют ремонта. На некоторых зданиях осыпалась штукатурка, местами видна старая кирпичная кладка.

На площадке рядом после дождя скопилась вода. Там пока нет покрытия.