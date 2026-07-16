Пикник во дворе и разномастные скамейки: фоторепортаж из Советска, где создают музей под открытым небом

В Советске ведутся работы по созданию музея под открытым небом. «Клопс» прогулялся по центральным улицам города и посмотрел, что изменилось.
Гостей города встречает улица Первомайская, на которой находится железнодорожный и автовокзал. По задумке властей, именно она должна стать «входной группой» в город. Здесь уже уложили новый асфальт и плитку, установили фонари.
А вот следующая точка маршрута, несмотря на проведённое благоустройство, выглядит печально. Двор на улице Красноармейской украсили две новые лавочки и столы со стульями для пикника. Контраст с окружающими домами заметен: фасады давно требуют ремонта. На некоторых зданиях осыпалась штукатурка, местами видна старая кирпичная кладка.
На площадке рядом после дождя скопилась вода. Там пока нет покрытия.
Центр проекта — это площадь Ленина. Здесь тоже обновили покрытие, сделали высокие и изящные поребрики, посадили молодые деревья. Белые тумбы, которые призваны быть то ли сиденьем, то ли фонарями по ночам, уже заметно испачкались. В углублениях собирается дождевая вода.
У здания Дома культуры установили павильон без опознавательных знаков. Администрация заявляла о своих планах создать торговые зоны в музее под открытым небом: можно предположить, что здесь в будущем можно будет разжиться едой навынос или памятными сувенирами.
Возле памятника Ленину сделали зону для отдыха: по три скамейки разной конфигурации. Местная жительница, которая нам повстречалась, поделилась впечатлениями: «Зачем нам эти красные скамейки, что они должны выражать? Похожи на молельные скамьи! И три ужасных железных стула так и не убрали».
Пока центр города и правда напоминает большой кукольный домик, в котором кто-то хаотично расставил вещи.
«Клопс» направил информационный запрос в администрацию Советска с целью узнать, на каком этапе сейчас находится строительство музея под открытым небом и чем планируется его дополнить.
В 2024 году в Советске началось строительство музея под открытым небом. Власти показали, как он будет выглядеть. Горожане изумились необычным предметам на главной площади и предположили, что они предназначены для публичной казни. Позже в администрации города объяснили причину появления странных стульев.