Прокуратура требует от колледжа выплатить бывшему студенту-сироте и участнику СВО 37,7 тыс. рублей

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Прокуратура Полесского района подала в суд иск к Колледжу строительства и профессиональных технологий с требованием вернуть участнику специальной военной операции 37,7 тыс. рублей невыплаченных социальных выплат. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Как установила прокуратура, мужчина является сиротой. Во время обучения в колледже находился на полном государственном обеспечении. Однако часть положенных ему социальных выплат он не получил.

По данным надзорного ведомства, эти деньги продолжали числиться на балансе образовательного учреждения. Затем они были списаны без надлежащего уведомления получателя о наличии выплат.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о взыскании с колледжа 37,7 тыс. рублей в пользу участника СВО. В настоящее время иск находится на рассмотрении суда.