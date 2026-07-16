«Вы подарили нам надежду»: сбор на слуховые аппараты пятилетнему калининрадцу закрыли меньше чем за сутки

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Сбор средств на покупку слуховых аппаратов для пятилетнего калининградца Кирилла Струкова удалось закрыть меньше чем за сутки. Мама мальчика уверена, что реальностью её мечта стала во многом благодаря читателям «Клопс».

Уже в первые часы после публикации статьи в среду, 15 июля, бегунок на сайте благотворительного фонда переполз сначала на отметку 67, потом 70, 80 процентов. К концу рабочего дня в копилке было уже 348 тысяч рублей из необходимых 396.

«Последний раз я проверила сумму в одиннадцатом часу вечера, когда писала отчёт о сборе у себя в соцсетях, — рассказывает Галина. — Не хватало ещё тысяч сорок.

И буквально через полчаса обновила — а там "закрыто"».

Эмоции, которые испытывает сейчас мама Кирилла, ей трудно описать словами. Для маленькой семьи это не просто дорогостоящее оборудование со сложными характеристиками и строго определённым набором функций. Это шанс, что сын будет расти и развиваться наравне со сверстниками, разговаривать, петь, учиться. Это реальный шанс для него быть как все — когда ещё вчера «быть как все» казалось далёкой мечтой.

«Я бы хотела сказать огромное спасибо за каждый вклад, за каждое доброе пожелание, — говорит Галина. — Спасибо за поддержку, за доверие. Вы подарили нам надежду».

Калининградцы не только присылали мальчику деньги — многие писали добрые пожелания, делились опытом. Кто-то советовал хорошего врача, кто-то — предлагал помощь по устройству в специализированный детсад. Всё это очень ценно и важно, и каждое тёплое слово не раз заставило маму смахнуть со щеки слезу.

Теперь Кириллу предстоит работа с протезистом, потом нужно будет учиться слышать и слушать с помощью аппаратов. Это тоже непростой путь, и мальчик пока в самом его начале. Но первый шаг в мир звуков Струковы уже сделали.