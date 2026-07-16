Почти 30% калининградцев конфликтуют с коллегами из-за кондиционеров — опрос

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В калининградских офисах 28% работников спорят с коллегами из-за кондиционеров. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, опубликованные в четверг, 16 июля.

Большинство сотрудников (55%) заявили, что ссор из‑за температуры в офисе у них не бывает. Климатическая техника отсутствует в офисах, где работают 17% опрошенных.

Из-за кондиционеров женщины конфликтуют чаще. 30% из них сообщили о спорах в коллективе против 26% среди мужчин.

Респонденты старше 45 лет чаще рассказывают о подобных ситуациях, чем те, кто младше. Разногласия из-за климата в офисе возникают у 31% сотрудников с высшим образованием и у 25% — со средним профессиональным.

При этом о перепалках из‑за кондиционеров калининградцы, зарабатывающие от 150 тысяч рублей в месяц, рассказывали чаще, чем те, кто зарабатывает меньше. Опрос проводился с 22 мая по 11 июня.