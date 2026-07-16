В Калининграде полиция ищет 10-летнего мальчика, который ушёл из дома на Батальной и не вернулся (обновлено)

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В Калининграде полиция разыскивает 10-летнего Д. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает региональное УМВД.

По данным правоохранителей, мальчик 2016 года рождения 15 июля около 13:00 ушел из дома по ул. Батальной. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Был одет: черные спортивные штаны, синяя футболка, черная кофта с капюшоном и черно-белые кроссовки. При себе имел сумку через плечо черного цвета.

Приметы: рост 135 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы светлые.

«Если вы обладаете информацией о местонахождении несовершеннолетнего, просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (4012) 552 403 или 02, 112», — говорится в сообщении.