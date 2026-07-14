«Внимания к деталям не хватает»: урбанист прошёлся по обновлённой Летней (фото, видео)

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Ссылка Улица Летняя в Калининграде сильно изменилась после капитального ремонта. Корреспондент «Клопс» прогулялся по ней с руководителем «Исследовательского центра городских технологий и урбанистики» Ильёй Абросимовым, чтобы понять, всё ли получилось и какие детали бросаются в глаза. Главное удачное изменение — новая геометрия перекрёстка Летней и Коммунистической. Раньше улицы сходились под острым углом и водители вынуждены были активно крутить головой, чтобы выехать с Летней. Теперь потоки пересекаются почти под прямым углом, видимость стала лучше. «Сейчас всё отлично просматривается, два небольших радиуса, влево-вправо, всё классно», — оценил Абросимов. По его словам, новая схема заставляет водителей снижать скорость и делает манёвр безопаснее. При этом выехать с Летней теперь можно в оба направления, но автомобилисты, которые двигаются по Коммунистической, не всегда обращают на это внимание.

Плюсом эксперт назвал и то, что благоустройство не ограничили проезжей частью. В ряде мест тротуары и подъезды к домам вымостили в едином стиле. Зато теперь особенно заметно, что капитальный ремонт нужен самим зданиям довоенной постройки.

По всей Летней сделали инфраструктуру для двухколёсных: где-то обычную велодорожку, а где-то велопешеходную. Появились пониженные бордюры, но не везде. На пересечении Летней и Коммунистической велосипедистов внезапно поджидает поребрик. «Кусочек полосы для СИМ печально прерывается 14-сантиметровым бордюром, на котором можно получить травму», — отметил эксперт.

Местами вопросы вызывают и ливневые решётки. Они буквально откусывают часть тротуара. По словам Абросимова, можно было сделать аккуратнее: например, частично закрыть крышками или иначе встроить в покрытие.

Тактильная плитка эксперта тоже смутила. Он считает, что при такой укладке жёлтые квадраты могут быстро разрушаться: под ними пустое пространство.

Отдельная проблема — детали, на которые обычно не обращают внимания при сдаче объекта, но из-за них портится общее впечатление: где-то у фонарей торчат крепёжные винты, уже видна ржавчина. Обычно такие элементы утапливают или закрывают колпаками.

Странно организовали и парковочное место для инвалидов вдоль дороги. Прямоугольник больше, чем для обычного автомобиля, но в длину. По словам Абросимова, маломобильному человеку нужно больше пространства как раз сбоку, чтобы выйти из машины или воспользоваться подъёмником. Свободный кусок на парковке уже пытаются занимать другие водители.

Есть вопросы и к стоянкам в целом. После ремонта вдоль улицы нанесли сплошную линию разметки. Теперь оставить машину, не нарвавшись на штраф и эвакуацию, можно не везде. Часть водителей пересекает сплошную и едет «против шерсти», чтобы занять парковочное место. Одно из них находится вплотную к пешеходному переходу в районе Автомобильной. Если туда встанет крупная машина, водитель может не увидеть человека на зебре. Абросимов считает, что такая организация движения опасна и провоцирует ДТП.

Аналогичную картину корреспондент «Клопс» заметил на пересечении Рокоссовского и Соммера. Там чуть не снесли ребёнка.

На Летней встречаются знаки, которые установили без учёта реальной обстановки. Один указатель спрятался за деревом, другой — в кустах. Увидеть их водителю или пешеходу не так просто. Непонятно, для чего разметку сделали на тротуаре, нарисовав знак пешехода. А на полосе для СИМ нарисованный велосипед то здесь, то там выходит за пределы дорожки.