«Внимания к деталям не хватает»: урбанист прошёлся по обновлённой Летней (фото, видео)

Улица Летняя в Калининграде сильно изменилась после капитального ремонта. Корреспондент «Клопс» прогулялся по ней с руководителем «Исследовательского центра городских технологий и урбанистики» Ильёй Абросимовым, чтобы понять, всё ли получилось и какие детали бросаются в глаза.
Главное удачное изменение — новая геометрия перекрёстка Летней и Коммунистической. Раньше улицы сходились под острым углом и водители вынуждены были активно крутить головой, чтобы выехать с Летней. Теперь потоки пересекаются почти под прямым углом, видимость стала лучше.
«Сейчас всё отлично просматривается, два небольших радиуса, влево-вправо, всё классно», — оценил Абросимов.
По его словам, новая схема заставляет водителей снижать скорость и делает манёвр безопаснее. При этом выехать с Летней теперь можно в оба направления, но автомобилисты, которые двигаются по Коммунистической, не всегда обращают на это внимание.
Плюсом эксперт назвал и то, что благоустройство не ограничили проезжей частью. В ряде мест тротуары и подъезды к домам вымостили в едином стиле. Зато теперь особенно заметно, что капитальный ремонт нужен самим зданиям довоенной постройки.
По всей Летней сделали инфраструктуру для двухколёсных: где-то обычную велодорожку, а где-то велопешеходную. Появились пониженные бордюры, но не везде. На пересечении Летней и Коммунистической велосипедистов внезапно поджидает поребрик.
«Кусочек полосы для СИМ печально прерывается 14-сантиметровым бордюром, на котором можно получить травму», — отметил эксперт.
Местами вопросы вызывают и ливневые решётки. Они буквально откусывают часть тротуара. По словам Абросимова, можно было сделать аккуратнее: например, частично закрыть крышками или иначе встроить в покрытие.
Тактильная плитка эксперта тоже смутила. Он считает, что при такой укладке жёлтые квадраты могут быстро разрушаться: под ними пустое пространство.
Отдельная проблема — детали, на которые обычно не обращают внимания при сдаче объекта, но из-за них портится общее впечатление: где-то у фонарей торчат крепёжные винты, уже видна ржавчина. Обычно такие элементы утапливают или закрывают колпаками.
Странно организовали и парковочное место для инвалидов вдоль дороги. Прямоугольник больше, чем для обычного автомобиля, но в длину. По словам Абросимова, маломобильному человеку нужно больше пространства как раз сбоку, чтобы выйти из машины или воспользоваться подъёмником. Свободный кусок на парковке уже пытаются занимать другие водители.
Есть вопросы и к стоянкам в целом. После ремонта вдоль улицы нанесли сплошную линию разметки. Теперь оставить машину, не нарвавшись на штраф и эвакуацию, можно не везде. Часть водителей пересекает сплошную и едет «против шерсти», чтобы занять парковочное место.
Одно из них находится вплотную к пешеходному переходу в районе Автомобильной. Если туда встанет крупная машина, водитель может не увидеть человека на зебре. Абросимов считает, что такая организация движения опасна и провоцирует ДТП.
Аналогичную картину корреспондент «Клопс» заметил на пересечении Рокоссовского и Соммера. Там чуть не снесли ребёнка.
На Летней встречаются знаки, которые установили без учёта реальной обстановки. Один указатель спрятался за деревом, другой — в кустах. Увидеть их водителю или пешеходу не так просто.
Непонятно, для чего разметку сделали на тротуаре, нарисовав знак пешехода. А на полосе для СИМ нарисованный велосипед то здесь, то там выходит за пределы дорожки.
Общее впечатление всё же скорее положительное. «Тут всё кажется более современным, чем большинство проектов, которые сделаны за последние, может быть, пять-семь лет. Но внимания к деталям всё ещё не хватает», — резюмировал Абросимов.
Жители жаловались на новую разметку на Летней в районе поликлиники. Часть привычной парковки фактически стала незаконной. По словам автомобилистов, из-за занятых обочин другим водителям приходится пересекать сплошную, а машины нарушителей после жалоб в ГАИ иногда увозят на штрафстоянку.