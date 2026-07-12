17:57

В ближайшие часы на северо-восток Калининградской области придут грозы — синоптики

  1. Калининград
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К северо-востоку региона (Краснознаменский, Неманский, Гусевский районы) со стороны Литвы приближаются грозовые тучи. Об этом предупредили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» в воскресенье, 12 июля. 

В ближайшие часы в этих районах вероятны ливни и грозы, которые далее будут смещаться к центральным районам, в первую очередь к Черняховскому округу. На побережье сейчас выходит туман, который уже окутал Куршскую косу. 

На большей части побережья Калининградской области в воскресенье, 12 июля, вывесили жёлтые флаги, но местами есть красный и даже чёрный.

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