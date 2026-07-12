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В Музее янтаря показали модель корабля, на котором Христофор Колумб открыл Америку. Фотографии опубликовали в группе «ВКонтакте» правительства Калининградской области.

В одной из витрин красуется модель знаменитого корабля «Санта Мария», который в 1492 году пришвартовался у неизвестных на тот момент европейцам берегов нового континента.

Изделие создал Сергей Старовойтов из Светловского округа в 2010 году. Миниатюрные корпус, палуба, паруса и флаги полностью состоят из янтаря разных оттенков и форм.

«Макет отражает особенности судов эпохи Великих географических открытий, отличавшихся высокой мореходностью и округлой формой корпуса», — отметили в правительстве региона.