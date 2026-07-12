В Калининграде проходит ежегодный Парад семей (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде проходит ежегодный Парад семей. Шествие пар в воскресенье, 12 июля, засняли читатели «Клопс».



Мероприятие организовано по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. В параде приняли участие прихожане православных храмов Калининградской епархии, общественные организации отстаивающие интересы традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей и представители власти.



В 12:00 участники собрались у главных храмов города: святого апостола Андрея Первозванного, святого благоверного великого князя Александра Невского и у Крестовоздвиженского собора.



Колонны горожан дошли до Кафедрального собора на площади Победы, где в 14:00 начался молебен святым благоверным Петру и Февронии Муромским — покровителям семьи. Его отслужил Митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим, Патриарший наместник Калининградской митрополии в сослужении клириков Калининградской епархии.



После молебна состоится награждение многодетных семей и праздничный концерт. Организаторы отмечают, что в прошлом году в шествии приняли участие более 2,5 тысячи семей. В этом году приглашены и представители других конфессий.