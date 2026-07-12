В Черняховском округе пожарные приехали тушить горящий дом и нашли внутри тело мужчины

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В Черняховском округе мужчина погиб в пожаре. Об этом сообщает МЧС Калининградской области.

Пожар в жилом доме в 3-м переулке Победы произошёл в воскресенье, 12 июля, в 7:23. В одной из квартир на первом этаже горела мебель, пламя охватило 10 кв. м.

Прибывшие к месту происшествия специалисты вскрыли входную дверь и нашли в помещении мужчину без признаков жизни. Его эвакуировали и передали бригаде скорой медицинской помощи. Возгорание быстро ликвидировали, поэтому огонь не затронул мансардный этаж здания.

Тем временем медики констатировали смерть мужчины. Причину пожара установят органы дознания.