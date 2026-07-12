«Шли к этому не один год»: Егорова и Лазуренко завоевали Кубок России в Орле

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Волейболистки калининградского «Локомотива» Мария Егорова и Мария Лазуренко стали обладательницами Кубка России по пляжному волейболу. Решающие встречи этапа прошли в Орле, 11 июля, сообщили «Клопс» в пресс-службе клуба.

В решающем матче наша пара встретилась с дуэтом Шевцова / Филимонова. Егорова и Лазуренко выиграли обе партии — 21:14 и 21:13.

После финала Лазуренко рассказала, что к этому титулу они шли не один год. В прошлом сезоне дуэт был близок к победе, но потерпел обидное поражение.

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Федотов похвалил спортсменок за то, что они справились с волнением и показали сильную игру. «Справились с собой, большие молодцы. Показали хороший очень волейбол», — сказал специалист.

Теперь наши девушки могут получить шанс представлять Россию на международных соревнованиях.