В Калининградской области стало больше свиней

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В Калининградской области с начала 2026 года продолжается рост производства продукции животноводства и рыболовства. По данным Калининградстата, за январь — май регион заметно увеличил выпуск мяса, яиц и объёмы добычи рыбы, а в хозяйствах стало больше свиней.

За пять месяцев 2026 года в регионе произвели 62,4 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе. Это на 13,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост оказался одним из наиболее заметных показателей в аграрном секторе.

Увеличилось и производство яиц — до 131 млн штук, что на 6,9% выше, чем годом ранее. Что касается молока, то здесь сохранилась положительная динамика: за январь — май произведено 105,6 тыс. тонн, рост составил 0,5%.

Основным фактором увеличения мясного производства стал рост поголовья свиней. К концу мая в хозяйствах региона насчитывалось 379,2 тыс. голов — на 5,5% больше, чем год назад. При этом поголовье крупного рогатого скота практически сохранилось на прежнем уровне — 159,8 тыс. голов (-0,2%).

Одновременно на отдельных направлениях сохраняется снижение. Численность коров сократилась на 1,7% — до 73,1 тыс. голов, птицы стало меньше на 6,6%, овец и коз — на 11,5%.

Рост производства при сокращении части поголовья показывает, что аграрный сектор региона делает ставку не только на увеличение количества животных, но и на повышение эффективности хозяйств. Наибольший вклад в результат обеспечивают направления с более высокой производительностью, прежде всего свиноводство.

А что с рыбой?

Положительную динамику показало и рыболовство. Оборот организаций этой отрасли за январь — май составил 10,6 млрд рублей, увеличившись за год на 13,5%.

Объём добычи морской свежей и охлаждённой рыбы достиг 29,2 тыс. тонн — это на 10,7% больше, чем за такой же период 2025-го.