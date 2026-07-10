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Калининградская промышленность показала темпы роста значительно выше общероссийских

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Калининградская промышленность показала темпы роста значительно выше общероссийских - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Промышленность Калининградской области в январе — мае 2026 года показала рост, который значительно превысил общероссийские темпы. Индекс промышленного производства в регионе составил 112,3% к аналогичному периоду прошлого года, тогда как в среднем по стране показатель оказался на уровне 100,4%, следует из доклада Калининградстата о социально-экономическом положении области за пять месяцев.

За пять месяцев предприятия региона увеличили выпуск продукции на 12,3%, тогда как российская промышленность фактически сохранила объёмы прошлого года.

Главным фактором роста стала добыча полезных ископаемых. За январь — май производство в этом секторе увеличилось почти в три раза — индекс составил 290% к уровню аналогичного периода 2025 года. В мае темпы ускорились ещё сильнее: объём производства оказался в 4,1 раза выше, чем годом ранее.

Рост также обеспечили обрабатывающие предприятия. За пять месяцев выпуск в этом секторе увеличился на 7,2%. Среди наиболее заметных направлений — производство древесных изделий, где рост составил почти 100% (индекс 199,9%), выпуск лекарственных средств и материалов для медицинских целей — 167,2%, производство компьютеров, электронной и оптической продукции — 124,4%.

Положительную динамику показали и производители продуктов питания. За январь — май выпуск в отрасли вырос на 8,8%, а только в мае производство было на 15,5% выше уровня мая прошлого года.

При этом промышленный рост в регионе оказался неравномерным. Ряд отраслей продолжил снижать выпуск. Наиболее заметное падение зафиксировано в производстве машин и оборудования — индекс за пять месяцев составил лишь 48,5% к уровню прошлого года. Сократилось производство одежды (27,8%), электрического оборудования (55,1%), текстильных изделий (65,9%), химической продукции (79,4%) и бумаги (82,1%).

Отдельные сегменты показали восстановление в месячной динамике. Так, в мае по сравнению с апрелем выросло производство одежды (+10,1%), текстильных изделий (+4,2%), электрического оборудования (+9,6%) и готовых металлических изделий (+13%).

Помимо промышленного производства, положительную динамику показали предприятия энергетики и коммунального комплекса. За январь — май выпуск в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром вырос на 5,6%, а в сфере водоснабжения, водоотведения и обращения с отходами — на 4,7%.

При этом структура роста показывает, что основной вклад в результат внесли несколько крупных направлений — прежде всего добыча, деревообработка, фармацевтика и производство продуктов питания. Часть традиционных промышленных отраслей региона, напротив, продолжает испытывать спад.

Калининградская область получит почти триллион рублей инвестиций до 2030 года.


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