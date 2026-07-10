Эксперт ответил на жалобы калининградских водителей на сужение полос и островки безопасности

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Сужение полос и установка островков безопасности не должны привести к новым пробкам в Калининграде. Такое мнение высказал в эфире программы «Дом Советов» эксперт в области организации дорожного движения Василий Вишневский в пятницу, 10 июля.

По словам специалиста, водителей часто раздражают такие изменения. Кажется, что машины едут медленнее.

«Сужение полосы движения с 3,75 до трёх метров пропускную способность вообще никак не меняет. И с точки зрения городского движения никаких заторов не происходит», — развеял эти опасения Вишневский.

Эксперт отметил, что эти меры нужны для того, чтобы водители снижали скорость. Вишневский привёл пример из Южно-Сахалинска: на широкой улице, где происходили смертельные ДТП и наезды на пешеходов, сузили дорогу, сделали велополосы и островки безопасности на каждом переходе.

«Пьяный водитель плохо контролирует ширину полосы, и он, как правило, вылетает на препятствие. И вот такими мерами тоже можно с ними бороться», — объяснил эксперт.

По мнению Вишневского, безопасность важнее дискомфорта: «Спрашивают только выживших. У погибших не спрашивают, надо ли было сужать дорогу или нет».