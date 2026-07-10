«Все во тьме»: пошли третьи сутки, как в Багратионовском округе остались без света несколько посёлков (обновлено)

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В нескольких посёлках Багратионовского округа уже несколько дней нет электричества. Об этом сообщают «Клопс» жители Ново-Московского, Мичурино, Долгоруково, Орехова, Рябиновки, Каменки и Дубровки. Ситуацию прокомментировали в администрации муниципалитета.

В пятницу, 10 июля, у многих жителей округа по-прежнему нет возможности нормально приготовить еду, из-за отсутствия электричества не работают водонапорные насосы, а дома в холодную влажную погоду быстро отсыревают без электрокотлов. Мобильная связь в некоторых местах тоже работает с перебоями.

«Свет пропал в четыре утра, когда начался ураган, — рассказала жительница Ново-Московского Марина. — Мы проснулись, потому что бытовые приборы запищали, всё поотключалось. И с тех пор так и сидим. Плита не работает, в холодильнике уже всё пропало, пельмени слиплись в один комок, всё пришлось выбросить. Ни помыться, ни поесть».

С ней согласен Евгений из посёлка Гвардейское. «Все без воды, кто питается от нашей водонапорной башни, — говорит он. — Детишек троих соседских жаль, маленькие они, до четырёх лет, мать молодая одна... И как назло, на заправках в канистры бензин не продают, можно было хоть генератором продукты спасти».

Люди обращались на горячие линии и в аварийные службы, но внятной информации им пока получить не удалось.

«Ответ один: чинят высоковольтную линию, ждите, — рассказывает Галина из Рябиновки. — По новостям говорят, что 95% поломок уже устранено. А мы? Прямо перед нашим домом оборвало провода, когда шторм только начался. И до сих пор ничего».

Другой обрыв в Рябиновке, по сообщению местного жителя Виталия, произошёл в 50 метрах от клуба, библиотеки и детской площадки. К счастью, никто не пострадал, но света нет и у него дома.

Ситуацию «Клопс» прокомментировали в окружной администрации, подтвердив, что в связи с ураганом «Бернадетт» на данный момент несколько населённых пунктов всё ещё остаются без электроснабжения и водоотведения.

«Все переживают, — рассказали в пресс-службе, — всё на личном контроле главы! Бригады «Россетей» и «РЭС» работают в круглосуточном режиме для максимально оперативного устранения аварийных ситуаций».

Администрация округа совместно с городским ГП КО «Водоканал» организовала подвоз воды в девять посёлков: Корнево и Корнево-1, Заречное и хутор, Косатухино, Октябрьское, Победу, Ново-Московское, Ильичевку и Пятидорожное.

Представитель «Россетей Янтарь», отвечая жителям в соцсетях, также сообщил, что энергетики делают всё возможное для решения проблемы. «Клопс» обратился в пресс-службу предприятия с просьбой уточнить сроки устранения последствий аварии.