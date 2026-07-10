«Буллинга в законе не существует»: калининградский адвокат — о школьных конфликтах и правах родителей

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Ссылка Фото: архив Екатерины Долматовой

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Ссылка Для адвоката Екатерины Долматовой школьные конфликты — не юридическая абстракция, а часть жизни. Она ведёт дела, связанные со спорами в учебных заведениях, и сама (как мама двоих подростков) много лет возглавляет родительский комитет. О том, почему иногда детская драка — это просто ссора, какие дела лучше не доводить до суда и что самое важное стоит знать о своих правах учителям и родителям, Екатерина рассказала «Клопс». — Екатерина Владимировна, кто чаще обращается к вам за помощью, семьи или образовательные учреждения? — В моей практике, наверное, примерно поровну. — И какие конфликты в школах сейчас чаще всего решают с участием юриста? Может быть, драки, буллинг... — Знаете, когда ко мне приходят и говорят «у нас буллинг» — я вздыхаю и спрашиваю: что конкретно происходит? Потому что в российском законодательстве нет единого термина «буллинг» или «травля». То, что мы привыкли так называть, попадает под действие целого ряда статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) и Уголовного кодекса (УК РФ). С точки зрения закона, буллинг — это не одно нарушение, а комплекс противоправных действий. Административная ответственность может наступать в случаях мелкого хулиганства или оскорблений. Уголовная — в случаях хулиганства, унижения человеческого достоинства или доведения до самоубийства. Кстати, доказать даже оскорбление непросто: многое решает лингвистическая экспертиза. Бывает, что матерное слово таким не сочтут. И наоборот — помню случай в практике моей коллеги: слово «красавица» человек сказал девушке со шрамом на лице, с издёвкой сказал. По результатам экспертизы это признали оскорблением. В общем, с буллингом и с тем, что под ним подразумевают, всегда надо разбираться особо... — А драки — с ними люди идут в суд? — Идут. Но здесь очень важно понимать, что вообще происходит, для кого это конфликт. Нередко он существует только для родителей. Дети сегодня подрались, завтра помирились, забыли и живут дальше. А мамы и папы продолжают воевать. У меня был случай: привели двух мальчиков-старшеклассников на разбор — один задел другого, дошло до драки. Я с разрешения родителей спросила каждого напрямую: у тебя есть к нему претензии? А у тебя? Оба плечами пожимают: «Нет». Всё! Но мамы ещё долго не могли остановиться. — А что бы вы им рекомендовали? — Здесь важно не обвинять, а разговаривать. Я всегда советую: сначала выйдите на тех родителей лично, один на один. Без публичности. Очень часто на этом этапе всё и решается. Не получилось — идёте к классному руководителю, потом к администрации школы. В каждой школе есть комиссия по урегулированию споров — это вполне рабочий инструмент, которым почему-то мало пользуются. — Когда в этой цепочке появляется юрист? — Юридическая помощь возможна на любом этапе. Как только вы поняли, что не знаете, что делать — идите за советом. Это не значит, что надо сразу судиться. Я, честно говоря, не сутяжник. Я за то, чтобы договориться. Худой мир лучше хорошей ссоры — это не просто поговорка, это реальная экономия времени, денег и нервов. Когда люди действительно хотят разобраться в ситуации — до суда, как правило, не доходит... — А когда доходит? — К несчастью, нередко до конца идут не те, кто хочет справедливости. Или идут на принцип ради победы, или банально используют как способ получить денег. Банальная меркантильность. Был у меня случай: мальчику нравилась девочка, он её задел — а она упала, ударилась, чуть ли не сознание потеряла. Мальчик сам был очень напуган, извинялся триста пятьдесят раз. Но мама девочки требовала «крови»: уголовного преследования и компенсации. Для меня это чистая коммерция. Подростки давно забыли об этом, а взрослые продолжали воевать. К сожалению, для таких родителей дети порой становятся разменной монетой...

Возраст ответственности С 14 лет подросток несет уголовную ответственность за многие тяжкие преступления (в том числе побои, угрозы и т.д.). С 16 лет наступает полная административная и уголовная ответственность. До 14 лет ответственность несут родители: возмещение материального и морального вреда, постановка семьи на профилактический учет.

— А какие вообще существуют досудебные способы решения конфликтов? — Прежде всего — это медиация. Сейчас это актуально, есть даже специалисты-медиаторы. Для России это пока непривычный метод разрешения ситуаций, но сам институт медиации, по сути, это и есть досудебное урегулирование спора. Они не юридическими категориями рассуждают, там свои принципы, алгоритмы, по которым они идут. В какой-то мере в каждом конфликте есть психологическая подоплёка. Не всегда «конфликт» поможет решить проблему. А медиаторы умеют находить другие пути. Даже не всегда урегулировать, а хотя бы вот именно разобраться: кто что хочет, почему это случилось. Кстати, в пятидесяти процентах случаев, наверное, этим конфликт и исчерпывается. — Ещё способы? — Задействовать хорошего психолога. И для пострадавшего, и для обидчика. Потому что агрессия почти всегда имеет причину. Если ребёнок систематически обижает других — не исключено, дома обижают его. Это не оправдание. Но это первопричина, с которой и надо работать. Есть и другой вариант: дефицит внимания в семье. Мы же до семи лет с ними как: «ты покушал, умничка моя, ручки помыл, солнышко». Когда ребёнок идёт в школу — у нас это исчезает. Ты уже взрослый, всё. А ребёнок не готов. И что происходит? За помытую чашечку, за сделанные уроки — тишина. А если я сейчас бахну кружку об стенку, ты мне что-то скажешь? Да, негатив. Но ребёнок получит то внимание, которого ему не хватает. Особенно часто это бывает в неполных семьях... И тут без психолога очень сложно. Если нет добровольного согласия, готовности сторон на это, можно задействовать те рычаги, которые уже есть во всякой школе: комиссию по урегулированию споров, может быть, даже с привлечением ПДН. Иногда одного серьёзного разговора хватает, чтобы дети поняли, что к чему. Кроме того — отличный инструмент — родительская общественность. — Расскажите подробнее, как это работает? — У меня был опыт с так называемым «жутким классом» — там было сразу пять человек, которые постоянно срывали занятия. Неуправляемые дети, просто неуправляемые. Я предложила организовать родительские дежурства на уроках, просто наблюдать, не вмешиваясь. Написали заявление на имя директора, собрали подписи. Школа пошла навстречу. И вот они так ходили несколько недель. Если кто-то начинал шуметь, хулиганить, всё фиксировали, потом в родительском чате показывали фото: вот этот мальчик болтал, вот этот дрался. Даже не знают, кто чей ребёнок, но так сразу понятна каждая конкретная ситуация. И нормальный стал класс. Никому уходить не пришлось. — Это звучит как история про авторитет. А у школы вообще есть рычаги влияния на детей? — Конечно, есть, но педагоги часто не знают своих элементарных прав, в этом вся беда. Возьмём телефоны. Учитель говорит: «Убери телефон». Ребёнок отвечает: «Вы не имеете права забирать, это моя собственность». И педагог теряется. А на самом деле всё просто: право собственности включает владение, пользование и распоряжение. Забрать телефон совсем — нельзя. Но ограничить пользование им в своём помещении — можно, и это законно. Тем более у нас есть официальный документ минобраза на этот счёт. Вот и всё. — А современные родители ещё ждут, что школа будет заниматься воспитанием? — Бывает, но... Откройте Семейный кодекс: там написано, что родители обязаны воспитывать детей, следить за их моральным и духовным развитием. Школы там нет. Школа обучает. Всё воспитание — это семья.

Права и обязанности родителей (СК РФ ст. 63. ) Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами.

Очень многие конфликты со школой возникают именно из-за того, что родители не понимают этой границы и пытаются переложить свою ответственность на учителей. Я всегда говорю детям: ваши права начинаются там, где заканчиваются ваши обязанности. Это работает и для взрослых. — Но нередко в положении пострадавшего не учитель, а как раз ребёнок. Например, если он получит в школе травму — школа несёт ответственность? — По закону она лежит на том, кто виновен. Если школа не закрепила оборудование и оно упало на ребёнка — да, это её ответственность. Но если дежурный педагог был на месте, техника безопасности соблюдена, камеры работали — а дети просто баловались, и один из них упал — при чём здесь школа? Обычно есть целое положение по порядку расследования несчастных случаев в школе, где всё прописано прямо: кому позвонить, что сделать. И всё равно суды чаще встают на сторону пострадавших. Я с этим категорически не согласна, но практика такая. И, к сожалению, бывает, что этим пытаются злоупотреблять... — Но давайте поговорим о спорах, когда никакого злоупотребления или меркантильности нет. Например, оценки ребёнку занижают. Что делать? — Начните с простого: спросите педагога напрямую, за что такой балл. Я ни разу не сталкивалась с тем, чтобы педагог отказался объяснить. Если объяснение вас не устраивает — есть приказ Министерства просвещения о нормах оценивания, там прописаны критерии. Можно апеллировать к завучу, к администрации. Если и это не помогает — пишите в отдел образования. Но не перепрыгивайте через голову, нет смысла писать сразу в Министерство образования России. Всё равно ваша жалоба спустится обратно в школу и решать проблему будут именно там. — А в каких случаях вы бы советовали родителям всё-таки выходить на уровень судебного процесса? — Когда ребёнок — или группа детей — целенаправленно занимаются травлей. Одно дело разовая потасовка, ссора, подрались и забыли. Другое — когда это система, постоянное насилие. Кстати, это же касается и кибербуллинга. Закон не делает различий между травлей в реальности и в интернете. Скриншоты, переписки и записи видео являются полноценными доказательствами в суде и полиции. Согласно ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», школа обязана создавать безопасные условия для обучения. Если администрация школы знает о травле, но бездействует, она нарушает закон. В этом случае на школу или директора может быть наложено дисциплинарное взыскание, а в случае тяжких последствий — возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ).

Что делать, если вы столкнулись с травлей? 1. Фиксировать всё: скриншоты, записи, справки от врача, если есть телесные повреждения. 2. Писать заявление в полицию (в ПДН — подразделение по делам несовершеннолетних). 3. Писать жалобу на имя директора школы с требованием принять меры. 4. Обращаться в органы опеки и прокуратуру, если школа игнорирует проблему.

Помимо штрафов, пострадавшая сторона имеет право подать гражданский иск в суд о компенсации морального вреда (ст. 151 ГК РФ). Родители обидчика будут обязаны выплатить денежную компенсацию. — А как в этих случаях доказывают моральный вред? И стоит ли рассчитывать на существенную компенсацию? — Ну смотря что считать существенным, например, для кого-то пятнадцать тысяч — ерунда, а для кого-то — вполне себе деньги. Ну, максимум, наверное, от пятидесяти до ста тысяч. Но это довольно редко бывает. И это тоже надо убедительно обосновать. Например, если ребёнок готовился год к соревнованиям, ждал их, рассчитывал получить разряд, а из-за травли получил травму и не смог поехать — суд это может учесть. — Что бы вы хотели сказать на прощание — и родителям, и педагогам? — Вы делаете одно дело. Школа и семья вместе обучают и воспитывают ребёнка — просто каждый отвечает за свою часть. Когда возникает конфликт, не ищите виноватых — ищите решение. Не устраивайте разборки на глазах у детей. Поговорите спокойно. Сначала друг с другом, потом с классным руководителем, потом с администрацией. В большинстве случаев этого достаточно. А если не знаете, как действовать — обращайтесь за юридической помощью. Это не стыдно. Стыдно не попросить о помощи, когда она реально нужна.