Открытие бизнес-парка «БЭЛФОРТ» в Калининграде стартовало с федерального турнира по теннису

В Калининграде открылся многофункциональный бизнес-парк «БЭЛФОРТ». Новый комплекс на территории бывшего стадиона «Спартак» станет новой точкой притяжения для спортивного, делового и городского сообщества региона. За церемонией открытия наблюдали корреспонденты «Клопс».
Торжественные мероприятия начались с события федерального уровня — Всероссийского турнира по теннису «Кубок БЭЛФОРТ», посвящённого 80-летию Калининградской области. Соревнования впервые вошли в официальный календарь города и стали первыми крупными мероприятиями на новой площадке.
Такой старт символичен: бизнес-парк функционирует как живая городская среда, где спорт, бизнес и отдых работают в едином альянсе. На территории комплекса работает Центр развития тенниса, медицинский комплекс, гостиница, рестораны, фитнес-клуб с бассейном и офисные пространства.
В этой знаковой локации в теннис играли ещё с 1924 года. Бывший стадион «Спартак» десятилетиями был частью спортивной составляющей города. Теперь историческая площадка получила новую жизнь — уже в формате современного бизнес-парка.
Генеральный директор компании-инвестора «Бэл Девелопмент» Елена Комиссарова подчёркивает: к истории места здесь отнеслись с особым вниманием и заботой.
«Исторически здесь были теннисные корты. Мы реконструировали и создали новую площадку для будущих спортсменов: семь открытых кортов и пять закрытых. Сегодня теннисисты могут играть под профессиональным светом до глубокой ночи», — рассказала Елена.
Сейчас на территории уже работают семь открытых кортов. В ближайшее время планируют запустить корпус с пятью крытыми площадками. При этом спортивная часть — только один из элементов комплекса. Проект был задуман как многофункциональная городская среда, где можно тренироваться, работать, проводить деловые встречи, принимать гостей и организовывать мероприятия.
Часть арендаторов уже занимается ремонтом помещений. В бизнес-парке появятся студия массажа, рестораны, кофейни и офисная инфраструктура. Отдельный корпус — четырёхзвёздочная гостиница на 84 номера. В том же здании разместится фитнес-клуб с 25-метровым бассейном и конференц-зал. Отель категории будет работать под управлением известного оператора федерального уровня «Легенда».
В Калининградской спортивной ассоциации большого тенниса возможности новой площадки оценили высоко. По словам представителей спортивного сообщества, на объекте могут проводиться соревнования международного уровня.
В день открытия корты опробовало более 120 игроков из 15 субъектов РФ. Участники турнира отметили высокий уровень покрытия, качество организации и масштаб новой площадки. Отдельным пунктом отметили дренажную систему: корты быстро просыхают после дождя, что особенно важно для Калининградской области, где погода может вмешаться в спортивные планы в любой момент.
Глава Калининграда Олег Аминов отметил, что городу нужны такие пространства, на которых спорт сочетается с современной городской инфраструктурой. По его словам, корты в Калининграде загружены, а спрос на качественные спортивные объекты остаётся высоким.
«Спортивных сооружений мало не бывает. Все корты Калининграда загружены. Это многофункциональный объект, место притяжения, позволяющее раскрывать свои спортивные достижения или просто заниматься оздоровлением. Здорово, что произошёл такой симбиоз власти и бизнеса и привёл к такому впечатляющему результату», — прокомментировал событие Аминов.
Ключевым объектом спортивной составляющей проекта стал Центр развития тенниса им. Александра Волкова. По замыслу архитекторов, центр будет работать как полноценная спортивная среда: для детей, любителей, профессиональных игроков и проведения турниров высокого класса.
Название теннисного центра добавляет проекту особый смысл. Александр Волков — одна из значимых фигур в отечественном теннисе, а также самый титулованный теннисист Калининграда.
По словам Артёма Суханова — президента областной федерации тенниса — соревнования имеют статус всероссийского турнира первой категории, поэтому борьба была интересная и насыщенная. Существующие корты Калининграда сильно загружены, и это хорошо, что был построен новый многофункциональный спортивный объект.
Открытие бизнес-парка показывает, что площадка сразу выходит за рамки локального объекта. Всероссийский турнир «Кубок БЭЛФОРТ» стал тому подтверждением. На месте, где почти сто лет назад появились теннисные корты, теперь формируется новая городская среда. МФК соединяет историю, спорт, деловую активность и инфраструктуру для жизни.
Справка о комплексе
Многофункциональный комплекс «БЭЛФОРТ» расположен в центральной части Калининграда, рядом с Семейным сквером. Территория комплексной застройки составляет 3,7 га, общая площадь — 56 300 кв. м. Объём инвестиций в реализацию проекта — более 5,1 млрд рублей.
Проект изначально задумывался как масштабная территория, объединяющая спортивную, деловую и городскую инфраструктуру. Помимо спортивной части, в концепции предусмотрены подземный паркинг на 208 машин, открытые корты с разными типами покрытия, тренировочная стенка и основная теннисная площадка с трибуной на 300 мест.
Справка об Александре Волкове
Александр Волков родился 3 марта 1967 года в Калининграде, учился в школе № 49. В 1986 году начал принимать участие в международных турнирах, а в 1990-м выиграл в первом раунде Открытого чемпионата США у лидера рейтинга Стефана Эдберга.
Волков — самый титулованный теннисист Калининграда. В турнирах серии ATP он одержал три победы, в том числе на «Кубке Кремля» в 1994 году. До этого россияне трофей не выигрывали. За карьеру Волков провёл более 500 матчей, одержал 303 победы.