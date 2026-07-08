Открытие бизнес-парка «БЭЛФОРТ» в Калининграде стартовало с федерального турнира по теннису

Торжественные мероприятия начались с события федерального уровня — Всероссийского турнира по теннису «Кубок БЭЛФОРТ», посвящённого 80-летию Калининградской области. Соревнования впервые вошли в официальный календарь города и стали первыми крупными мероприятиями на новой площадке.

Такой старт символичен: бизнес-парк функционирует как живая городская среда, где спорт, бизнес и отдых работают в едином альянсе. На территории комплекса работает Центр развития тенниса, медицинский комплекс, гостиница, рестораны, фитнес-клуб с бассейном и офисные пространства.

В этой знаковой локации в теннис играли ещё с 1924 года. Бывший стадион «Спартак» десятилетиями был частью спортивной составляющей города. Теперь историческая площадка получила новую жизнь — уже в формате современного бизнес-парка.

Генеральный директор компании-инвестора «Бэл Девелопмент» Елена Комиссарова подчёркивает: к истории места здесь отнеслись с особым вниманием и заботой.

«Исторически здесь были теннисные корты. Мы реконструировали и создали новую площадку для будущих спортсменов: семь открытых кортов и пять закрытых. Сегодня теннисисты могут играть под профессиональным светом до глубокой ночи», — рассказала Елена.

Сейчас на территории уже работают семь открытых кортов. В ближайшее время планируют запустить корпус с пятью крытыми площадками. При этом спортивная часть — только один из элементов комплекса. Проект был задуман как многофункциональная городская среда, где можно тренироваться, работать, проводить деловые встречи, принимать гостей и организовывать мероприятия.

Часть арендаторов уже занимается ремонтом помещений. В бизнес-парке появятся студия массажа, рестораны, кофейни и офисная инфраструктура. Отдельный корпус — четырёхзвёздочная гостиница на 84 номера. В том же здании разместится фитнес-клуб с 25-метровым бассейном и конференц-зал. Отель категории будет работать под управлением известного оператора федерального уровня «Легенда».

В Калининградской спортивной ассоциации большого тенниса возможности новой площадки оценили высоко. По словам представителей спортивного сообщества, на объекте могут проводиться соревнования международного уровня.

В день открытия корты опробовало более 120 игроков из 15 субъектов РФ. Участники турнира отметили высокий уровень покрытия, качество организации и масштаб новой площадки. Отдельным пунктом отметили дренажную систему: корты быстро просыхают после дождя, что особенно важно для Калининградской области, где погода может вмешаться в спортивные планы в любой момент.