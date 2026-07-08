Стоимость изготовления, монтажа и демонтажа агитационных материалов на выборах 2026 г. в ООО «Касатка Медиа»

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Сведения о стоимости изготовления, монтажа, демонтажа агитационных материалов на выборах: действуют для Государственной Думы IX, Законодательного Собрания VIII, окружных советов МО в ООО «Касатка Медиа» на выборах 2026 г.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 июня 2026 года № 428 «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва», пунктом 3 статьи 63 Уставного закона Калининградской области от 29 сентября 2010 года № 497 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Калининградской области», а также Законом Калининградской области от 18 марта 2008 года № 231 «О муниципальных выборах в Калининградской области», ООО «Касатка Медиа» сообщает о готовности выполнять работы / оказывать услуги по изготовлению, монтажу, демонтажу предвыборных агитационных материалов на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, выборы депутатов Законодательного Собрания Калининградской области восьмого созыва, выборы депутатов окружных советов МО, назначаемых на единый день голосования 20 сентября 2026 года.

Стоимость (в валюте Российской Федерации) работ/услуг:

Стоимость изготовления баннера размером 6 × 3 м, плотностью не менее 440 г/м², с установленными люверсами по периметру составляет 12 600,00 рублей. Стоимость монтажа и последующего демонтажа без использования вышки агитационных материалов размером плаката 6 × 3 м составляет 7500,00 рублей. Стоимость монтажа и последующего демонтажа с использованием вышки агитационных материалов размером плаката 6 × 3 м составляет 17 500,00 рублей. Стоимость изготовления плаката на бумаге ПП размером 1,2 × 1,8 м составляет 5000,00 рублей. Стоимость монтажа и последующего демонтажа плаката 1,2 × 1,8 м составляет 4000,00 рублей.

Цены указаны с учётом 5% НДС.

В соответствии с требованиями законодательства РФ оплата работ и услуг по изготовлению и размещению предвыборных агитационных материалов производится из средств избирательного фонда кандидата на условиях стопроцентной предоплаты.

Опубликовано в соответствии с требованиями Федерального закона № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

ООО «Касатка Медиа»

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