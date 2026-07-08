Почти +17%: в Калининградской области вырос спрос на аренду кабриолетов — аналитики

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В Калининградской области этой весной заметно вырос интерес к аренде автомобилей с открытым верхом. Об этом сообщили аналитики «Авито Авто».

С марта по июнь 2026 года спрос на кабриолеты увеличился на 16,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а средняя стоимость аренды составила 8,2 тысячи рублей в сутки. Эксперты отмечают, что наибольший рост заинтересованности пришёлся на Ford — плюс 27,2% к прошлому сезону. Также в числе лидеров Mercedes‑Benz (+21,2%), MINI (+14,7%), BMW (+13,5%) и Peugeot (+6,5%).

Среди моделей наиболее заметную динамику показал MINI Cooper S — спрос на его аренду вырос на 28,6%. Далее следуют Ford Mustang (+27,2%), Mercedes‑Benz SLK‑класс (+22,7%) и BMW Z4 (+20,5%). В топ также вошли BMW 4‑й серии (+13,2%), MINI Cooper (+11,2%) и Mercedes‑Benz C‑класс (+10,1%). Если говорить о популярности брендов, то первое место занимает MINI со средней стоимостью аренды 6,3 тысячи рублей в день. Далее идут BMW (9,4 тысячи), Ford (10,3 тысячи), Mercedes‑Benz (8,2 тысячи) и Porsche (12 тысяч).

«Кабриолеты традиционно относятся к сезонной категории автомобилей. В тёплое время года востребованность их аренды заметно увеличивается, поскольку такие машины позволяют получить особые эмоции от поездки. В Калининградской области спрос вырос на 16,6% по сравнению с прошлым сезоном. Жители региона выбирают кабриолеты не только для передвижения, но и как часть впечатлений от отдыха, путешествий и мероприятий», — отметил руководитель направления «Аренда автомобилей» в «Авито» Антон Найдич.

В структуре предложения преобладают модели MINI — 25,2%. Далее следуют BMW (21,8%), Ford (16,4%), Mercedes‑Benz (15,1%) и Peugeot (4,2%). По конкретным моделям лидирует MINI Cooper (19,7% объявлений), затем Ford Mustang (16,4%), BMW 4‑й серии (8%), BMW Z4 (7,6%) и MINI Cooper S (5,5%).