Член СПЧ Александр Брод обсудил в Калининграде подготовку к выборам‑2026

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В Калининграде члены регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами встретились с Александром Бродом — членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и председателем Ассоциации НОМ. Основной темой встречи стали предстоящие выборы, сообщает пресс-служба региональной Общественной палаты.

В этом году гражданам предстоит избрать депутатов Государственной думы IX созыва, высших должностных лиц в восьми регионах, парламенты 39 субъектов и представителей органов местного самоуправления. «Избирательная кампания проходит в условиях проведения Специальной военной операции, что накладывает особую ответственность на всех участников избирательного процесса. Нас ожидает более двух тысяч избирательных кампаний… Выбор граждан России оформит контуры партийно‑политической системы на ближайшие пять лет», — отметил Александр Брод.

Как подчеркнул председатель Ассоциации НОМ, в условиях усиливающегося внешнего давления и информационных атак попытки дискредитировать выборы будут возрастать. Эти выводы отражены в аналитическом докладе НОМ, который был представлен в Москве в день визита Брода в Калининград. Особым вызовом участники встречи назвали развитие современных технологий, включая использование искусственного интеллекта для организации информационных диверсий. При этом, по словам Брода, Россия обеспечивает реализацию избирательных прав граждан даже в условиях СВО: за процессом будут следить более 900 экспертов по всей стране.

Руководитель регионального штаба Игорь Селиванов рассказал о планах работы обновлённого состава: проведение расширенных заседаний с участием экспертов и Избирательной комиссии, формирование мобильных групп и юристов, набор операторов «горячей линии» и обучение кандидатов в наблюдатели. Он отметил, что штаб намерен активно работать с молодёжными и студенческими объединениями — впервые избирательное право получат 1,6 миллиона молодых россиян, и важной задачей общественников станет электоральное просвещение.

Согласно представленным на встрече данным ВЦИОМ, более половины россиян считают присутствие наблюдателей залогом честности и прозрачности выборов, а порядка 60 % доверяют итогам голосования.

В июле Ассоциация НОМ проведёт в Калининградской области серию учебных семинаров для подготовки независимых наблюдателей, которые будут работать на всех УИК и ТИК региона. Также обсуждается возможность создания пунктов голосования для соотечественников, проживающих в соседних странах. Такой формат уже применяли на выборах президента России в 2024 году, когда за три дня на выездных участках проголосовало около 2500 жителей Литвы, Польши и Германии.