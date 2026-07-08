В Калининграде снесли здание XIX века, входившее в мельничный комплекс: стала известна причина (фото)

Строительная техника появилась на участке вечером во вторник, 7 июля. Дом разрушили при помощи экскаваторов. Здания находятся на территории Калининградского мукомольного завода и полюбились горожанам, туда часто водят экскурсии.

На Правой набережной в Калининграде снесли административное здание XIX века, входившее в комплекс вальцовой мельницы Кёнигсберга. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

Главный инженер Калининградского мукомольного завода Сергей Казимирченко объяснил, зачем понадобилось уничтожать здание.

«Мы проводили экспертизу: строение это было в аварийном состоянии. Оно представляло опасность для людей. В подвалах стояла вода, а все деревянные конструкции давно прогнили, на стенах имелись множественные трещины. Восстановить не представлялось возможным», — сказал Казимирченко.

Насколько обветшало здание, стало понятно и во время сноса. «Там всё было внутри из дерева. Экскаваторы пригнали, здание сложилось за каких-то три часа. То есть нельзя сказать, что это крепкое немецкое здание было», — сказал главный инженер Калининградского мукомольного завода.

В службе госохраны памятников «Клопс» пояснили, что здание не обладает статусом объекта культурного наследия и поэтому его снос не запрещён.

«Сама мельница в 2007 году получила статус объекта культурного наследия муниципального значения. Но это здание — нет», — уточнила заместитель руководителя службы Мария Страхова.