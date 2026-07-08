В том числе тротил и сотни боеприпасов: у калининградцев забрали оружие, которое они хранили незаконно

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В Калининградской области завершилось оперативно‑профилактическое мероприятие «Арсенал», направленное на выявление незаконного изготовления, хранения и оборота оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс‑служба регионального УМВД.

По итогам проверки возбуждено три уголовных дела по ч. 1 и ч. 7 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка оружия и боеприпасов) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»). В числе фигурантов — 49‑летний житель Зеленоградского района, у которого дома нашли незарегистрированное оружие и порох. У калининградца изъяли тротиловую шашку промышленного производства. Житель Багратионовского района, по данным полиции, незаконно сбывал пневматическую винтовку.

Кроме того, проводится проверка в отношении жителей Славского и Полесского районов. По материалам проверки в их домах обнаружены порох, боеприпасы разных калибров и предмет, конструктивно схожий с винтовкой «Маузер». Ситуации рассматриваются на предмет признаков преступлений, предусмотренных ст. 222 ч. 1 и ст. 222.1 УК РФ.

Всего во время мероприятия специалисты изъяли 272 боеприпаса, 10 единиц огнестрельного оружия, более 800 граммов взрывчатых веществ, а также составные части оружия.