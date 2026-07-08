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В Черняховском округе собирают вёдрами лисички и фотографируют полипорусы

  1. Калининград
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В Черняховском округе собирают вёдрами лисички и фотографируют полипорусы - Новости Калининграда | Фото: Николай Смирнов
Фото: Николай Смирнов

В лесах Черняховского района пошла обильная волна лисичек. Своими успехами в сборе этого гриба поделился с «Клопс» Николай Смирнов, администратор телеграм-канала «Грибная банда Калининграда» в среду, 8 июля.

Накануне в лесу, по его словам, «творилось что-то невообразимое». Такого количества грибов в этом довольно спокойно стартовавшем сезоне пока не наблюдали. Теперь же находки буквально обступали со всех сторон — только успевай срезать.

Интересно, что сейчас в изобилии встречается в Черняховском районе краснокнижный полипорус зонтичный (Polyporus umbellatus), он же гриб-баран. Собирать его запрещено, но чтоб полюбоваться светло-бежевыми кудрявыми шапками момент самый подходящий, шанс увидеть эту диковинку выпадает не каждый год.

Их было столько, что мы сбились со счёта! — поделился Николай. — Вроде насчитали больше двадцати штук, но потом сдались». 

Вести статистику помешали ещё одни фавориты сезона — лисичек в лесу множество. Яркие, упругие, чистые, «как с картинки». Смирнов особо отметил, что этот гриб хорош не только вкусом, но и плотностью, даже в жару и в дождь они практически не портятся.

В Черняховском округе собирают вёдрами лисички и фотографируют полипорусы - Новости Калининграда | Фото: Николай Смирнов
В Черняховском округе собирают вёдрами лисички и фотографируют полипорусы - Новости Калининграда | Фото: Николай Смирнов
В Черняховском округе собирают вёдрами лисички и фотографируют полипорусы - Новости Калининграда | Фото: Николай Смирнов
Фото: Николай Смирнов

«В отличие от белых или подберёзовиков, которые темнеют и размокают уже через пару часов, лисички спокойно лежат в корзине хоть весь день! — напомнил эксперт. 

В них мало воды, поэтому они не превращаются в кашу — хоть в рюкзаке тащи, хоть в машине вези».

Да и растут они почти всегда целыми полянками. Калининградские грибники, правда, вспоминают годы, когда лисички «таскали мешками» — сейчас такого нет. Но если не лениться, то, пройдя километр-другой по лесу, реально уже набрать полную корзину.

Но тем, кто захочет попытать счастья в ближайшие дни, несмотря на не самую приятную погоду, грибники советуют не забывать репеллент. Комаров в лесу в июле не меньше, чем более приятных даров природы.

Целую полянку с краснокнижным видом грибов — полипорусом зонтичным — обнаружили в лесу Краснознаменского района в конце июня.

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