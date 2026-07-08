«Я боюсь выходить в подъезд»: в доме на Летней стены разъедает грибок, ремонта не было 54 года (фото)

В среду, 8 июля, во время накрывшего Калининград шторма, одна из жительниц дома призналась «Клопс», что опасается выходить из своей квартиры. Штукатурка и прочая отделка на стенах и потолке давно превратились в труху, всё промокает и отваливается целыми кусками. Отмостка у крыльца тоже разрушена, там постоянно собираются лужи.

В подъезде двухэтажного жилого дома на улице Летней в Калининграде стены и потолок настолько изъедены грибком, что хозяева опасаются, как бы это всё не начало падать им на головы. На постоянный риск аварии жильцы пожаловались на официальной странице губернатора области Алексея Беспрозванных.

«Наш дом построен в 1969 году, — рассказала Наталья Владимировна, которая помнит своё жильё ещё тем, новеньким и красивым. — И ни разу не было капитального ремонта! В семьдесят втором делали что-то на крыше. И всё — с тех пор ничего».

Она и другие соседи возмущены: люди делают взносы в ФКР и десятилетиями наблюдают за тем, как набирает обороты разруха. По словам женщины, городские власти обещали им ремонт ещё на 2024-2026 год, но до конца срока остаётся всего несколько месяцев, а работами даже не пахнет.

Планы такие действительно были, подтвердил в паблике губернатора официальный представитель регионального министерства строительства и ЖКХ. Предполагался капремонт крыши и системы водоотведения.

«К сожалению, так как средств общего котла было недостаточно, в краткосрочный план адрес не попал, и к работам не смогли приступить», — объяснил чиновник.

Альтернатива, как считают в минстрое, такова: в 2028 году в доме планируют ремонтировать фундамент и устанавливать узлы учёта и регулирования потребления ресурсов. «Вы можете заменить эти виды работ на крышу», — сказано в комментарии. Но такое решение должно принять собрание собственников.

Всё же, учитывая, что горожанам хотелось бы видеть целыми и крышу, и фундамент, в бюджетную комиссию министерство обещает направить просьбу о комплексном обследовании дома. Это поможет выявить и подтвердить его износ. Но тоже потребуется ещё два-три года.