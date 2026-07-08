«Я боюсь выходить в подъезд»: в доме на Летней стены разъедает грибок, ремонта не было 54 года (фото)

В подъезде двухэтажного жилого дома на улице Летней в Калининграде стены и потолок настолько изъедены грибком, что хозяева опасаются, как бы это всё не начало падать им на головы. На постоянный риск аварии жильцы пожаловались на официальной странице губернатора области Алексея Беспрозванных.
В среду, 8 июля, во время накрывшего Калининград шторма, одна из жительниц дома призналась «Клопс», что опасается выходить из своей квартиры. Штукатурка и прочая отделка на стенах и потолке давно превратились в труху, всё промокает и отваливается целыми кусками. Отмостка у крыльца тоже разрушена, там постоянно собираются лужи.
«Наш дом построен в 1969 году, — рассказала Наталья Владимировна, которая помнит своё жильё ещё тем, новеньким и красивым. — И ни разу не было капитального ремонта! В семьдесят втором делали что-то на крыше. И всё — с тех пор ничего».
Она и другие соседи возмущены: люди делают взносы в ФКР и десятилетиями наблюдают за тем, как набирает обороты разруха. По словам женщины, городские власти обещали им ремонт ещё на 2024-2026 год, но до конца срока остаётся всего несколько месяцев, а работами даже не пахнет.
Планы такие действительно были, подтвердил в паблике губернатора официальный представитель регионального министерства строительства и ЖКХ. Предполагался капремонт крыши и системы водоотведения.
«К сожалению, так как средств общего котла было недостаточно, в краткосрочный план адрес не попал, и к работам не смогли приступить», — объяснил чиновник.
Альтернатива, как считают в минстрое, такова: в 2028 году в доме планируют ремонтировать фундамент и устанавливать узлы учёта и регулирования потребления ресурсов. «Вы можете заменить эти виды работ на крышу», — сказано в комментарии. Но такое решение должно принять собрание собственников.
Всё же, учитывая, что горожанам хотелось бы видеть целыми и крышу, и фундамент, в бюджетную комиссию министерство обещает направить просьбу о комплексном обследовании дома. Это поможет выявить и подтвердить его износ. Но тоже потребуется ещё два-три года.
А вот приведение в порядок подъездов относится к текущим работам, на него тратить взносы собственников за капремонт по жилищному кодексу вообще нельзя, подытожили в минстрое. Этот момент жильцам прокомментировали в областном министерстве контроля. Представитель ведомства признал, что попытки управляющей компании устранять протечки малоэффективны.
«К сожалению, результата это не приносит», — сказано в комментарии. Для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию, хозяев квартир попросили отправить официальное обращение в министерство через интернет-приёмную или сервис госуслуг.
В мае в почти 200-летнем доме в Донском обрушился прогнивший потолок.