БФУ имени Канта вошёл в топ‑20 российских вузов по зарплатам выпускников юридических специальностей

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Балтийский федеральный университет имени И. Канта оказался в числе российских вузов с наиболее высокими зарплатами выпускников юридических специальностей. Об этом говорится в новом рейтинге, опубликованном сервисом SuperJob.

Лидером исследования вновь стал МГИМО: медианная зарплата его выпускников‑юристов составляет 230 тысяч рублей в месяц. На втором месте — МГУ имени Ломоносова с 200 тысячами рублей. Третью строчку делят СПбГУ и НИУ ВШЭ — по 180 тысяч рублей.

БФУ им. Канта сохранил прошлогоднюю позицию и занял 19‑е место. Средний доход молодых специалистов‑юристов, окончивших университет в 2020–2025 годах, вырос на 13 тысяч и достиг 95 тысяч рублей в месяц. При этом 63% выпускников продолжают работать в Калининграде после окончания вуза.

В рейтинг вошли государственные классические и профильные юридические университеты, чьи выпускники востребованы в корпоративном праве, судебной системе, прокуратуре, международном праве и юридическом консалтинге. Исследование основано на базе более чем 50 миллионов резюме и других открытых данных. В выборку включены резюме соискателей с опытом работы не менее года, размещённые в течение последних 12 месяцев.