Алименты на ребёнка в 2026 году: новый порядок, старые обязательства

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Браки заключаются, браки распадаются, но дети остаются. И после развода вопрос их материального обеспечения выходит на первый план. Алименты — это не просто «деньги на ребёнка», а закреплённая законом обязанность родителей, даже если они больше не живут вместе. В 2026 году механизм регулирования и учёта алиментов претерпел существенные изменения. Что важно знать как плательщикам, так и получателям, рассказали эксперты Регионального центра финансовой грамотности.

По итогам 2024 года наша страна оказалась на третьем месте в мире по числу разводов. На 880 тысяч заключённых браков пришлось 644,5 тысячи разводов. Относительно позитивная динамика наблюдается в семьях с детьми: количество исков о разводе супругов с несовершеннолетними детьми в 2025 году снизилось до 332 тысяч против почти 470 тысяч в 2023-м. Однако это не отменяет главного — сотни тысяч детей ежегодно остаются в семьях, где родители живут раздельно. Алименты остаются ключевым инструментом защиты прав ребёнка.

Как рассчитываются алименты: традиционные правила

Порядок расчёта регулируется Семейным кодексом РФ, и в основе его лежит несколько принципов.

При наличии официального дохода алименты чаще всего исчисляются в долях от заработка: 25% на одного ребёнка, 33% на двух и 50% на трёх и более детей. Если у плательщика доход нерегулярный или официальная работа отсутствует, суд может назначить алименты в твёрдой денежной сумме. При этом учитывается региональный прожиточный минимум, фактические потребности ребёнка и материальное положение сторон. Отметим, что минимальный размер алиментов законом чётко не установлен, хотя суды ориентируются на необходимость покрытия базовых нужд.

Ключевое изменение 2026 года: новый порядок учёта алиментов для единого пособия

Самое значимое нововведение с 1 марта 2026 года связано не с самими алиментами как таковыми, а с порядком их учёта при назначении единого пособия на детей в малообеспеченных семьях.

Ранее, если родители не имели судебного решения о взыскании алиментов (а договаривались устно или в нотариальном соглашении), для расчёта нуждаемости семьи применялся минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С марта 2026 года этот подход изменился — вместо МРОТ учитывается среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (СНЗП) по региону проживания.

В чём суть? Если между родителями нет судебного акта либо в нотариальном соглашении определена сумма ниже установленного минимума, то при оценке доходов семьи для единого пособия алименты будут засчитываться в размере:

1/4 от средней зарплаты по региону — на одного ребёнка; 1/3 от средней зарплаты по региону — на двоих детей; 1/2 от средней зарплаты по региону — на троих и более детей.

Данные о среднемесячной зарплате предоставляет Росстат. В 2026 году для расчётов используются сведения за 2024 год, а с июня — за 2025-й. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Калининградской области за последние месяцы 2026 года составляет 82 019 рублей в марте, 76 017 рублей в феврале и 78 854 рубля в январе. За полный 2025 год средний показатель фиксировался на уровне 77 022 рублей.

Важное уточнение: это изменение не затрагивает тех, у кого алименты уже взысканы по решению суда или судебному приказу. В таких случаях в доходе семьи учитываются только фактические перечисленные суммы.

Добровольный и судебный порядок: право выбора

Закон предлагает два пути установления алиментов — по соглашению сторон или в судебном порядке.

Добровольное соглашение — это цивилизованный способ договориться о размере и порядке выплат. Стороны могут прописать не только денежные перечисления, но и помощь вещами, оплату услуг или даже передачу имущества. Главное условие — сумма по соглашению не может быть ниже той, которую бы назначил суд. Такой документ заверяется нотариально и имеет силу исполнительного листа. Изменить его в одностороннем порядке нельзя.

Судебный порядок применяется, если договориться не удалось. Подать иск можно мировому судье (если речь о взыскании долей от дохода, без установления отцовства и при отсутствии других алиментных обязательств) или в районный суд. Для этого потребуется пакет документов, включая свидетельства о рождении, справки о доходах и составе семьи.

Неплатежи: ответственность и меры принуждения

Проблема задолженности по алиментам стоит остро. По итогам 2025 года Федеральная служба судебных приставов взыскала с неплательщиков 110,3 млрд рублей. При этом почти каждый второй взысканный рубль приходится именно на алиментные долги.

Государство последовательно ужесточает подходы. С мая 2025 года действует открытый реестр должников по алиментам, доступный на сайтах ФССП и «Госуслуг». Граждане, систематически уклоняющиеся от уплаты, включаются в этот список, что может стать серьёзным репутационным риском.

Кроме того, закон предусматривает:

неустойку в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки; административные меры — арест имущества, ограничение выезда за границу; уголовную ответственность за злостное уклонение — вплоть до исправительных работ или лишения свободы на срок до одного года.

Материал подготовлен в рамках проекта Министерства финансов «Финансовая грамотность и инициативные проекты населения». Дополнительная информация — по телефону горячей линии по вопросам финансовой грамотности (звонок бесплатный) 8 800 555-85-39 или на сайте fingram39.ru.



