Строительный сезон — время «АлюТерра»: почему дизайнеры выбирают алюминий при панорамном остеклении

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Ссылка Экспертность и комплексные решения под ключ — философия центра индивидуального остекления Glens. Смелые дизайн-проекты всегда двигали строительную индустрию вперёд. А с началом нового строительного сезона они становятся особенно востребованными. Но смелость в дизайне предполагает в первую очередь компетенции и профессионализм. Одним из тех, кто серьёзно продвигает эту отрасль, является центр индивидуального остекления Glens. Центр работает в соавторстве с дизайнерами, архитекторами и заказчиками, слышит их пожелания и воплощает задумки на практике, предлагая комплексные решения: от разработки проекта до финального монтажа. Флагманское направление центра Glens — это системы премиального остекления на базе алюминиевого профиля «АлюТерра».

«Мы не просто продаём конструкции, мы ведём объект под ключ, гарантируя экспертность на каждом этапе: от выезда инженера на замер и разработки проектной документации до профессионального монтажа и последующего сервисного обслуживания. Это комплексное решение для тех, кто ценит безупречную геометрию, современный дизайн и максимальную светопропускаемость» — ген. директор салона Glens Олеся Куценко. Раздвижные системы и панорамное остекление: для любых интерьеров и сложных дизайн-проектов Одно из главных преимуществ раздвижных систем от центра Glens — длительный срок службы: для алюминиевых конструкций «АлюТерра» устойчивость к коррозии составляет 50 лет. Разнообразие вариантов открывания конструкции, в свою очередь, расширяет возможности для дизайна и позволяет применять её на различных типах объектов. Экспертность команды Glens позволяет интегрировать эти системы в проекты любой сложности, гарантируя превосходный монтаж. Такие оконные системы обеспечивают комфортный микроклимат в помещении: защищают от уличной пыли, посторонних запахов, непогоды и шума. Не менее приятными будут плавность и лёгкость в открывании и закрывании дверей! Створка раздвижной системы может быть оснащена как односторонней, так и двусторонней ручкой, а также закрываться на ключ снаружи и изнутри помещения. Раздвижные системы «АлюТерра» подходят для коттеджей, ТРЦ, ресторанов, офисов и госучреждений.

Металлопластиковые и алюминиевые окна: функциональные и долговечные Центр Glens представляет окна для ценителей атмосферы света, тепла, уюта, индивидуального дизайна и высокой функциональности. Использование алюминиевых систем «АлюТерра» открывает безграничные возможности для панорамного остекления без ущерба для энергоэффективности. Для максимального комфорта, для жизни сегодня и завтра! Высокая теплоизоляция и энергоэффективность обеспечивается за счёт ширины профиля — 72 мм, который имеет терморазрыв и вспененную термовставку внутри. Утончённый, изящный дизайн окон удачно гармонирует с их способностью надёжно беречь тепло даже в сильные морозы, а это значит, что вам не придётся отапливать улицу за свои деньги. Многообразие цветов позволяет реализовывать неординарные архитектурные решения и изготавливать окна для объектов различной степени сложности. Благодаря комплексному подходу Glens вы получаете не просто окно, а готовое решение с монтажом и гарантией качества.

Интерьерные перегородки и входные двери: для зонирования пространства и защиты от шума Входные двери, представленные в центре Glens, надёжно защищают от шума и сквозняков, сохраняют комфортный микроклимат в помещении. Двери просты и удобны в эксплуатации. Могут открываться как наружу, так и вовнутрь помещения. Подойдут для квартир, террас и балконов. Также в центре представлен большой выбор интерьерных перегородок, которые могут стать важным элементом дизайна и позволят зонировать пространство в квартире или доме. Алюминиевые перегородки «АлюТерра» отличаются минимальной толщиной профиля при максимальной жёсткости, что делает их идеальным инструментом для зонирования в стиле лофт и хай-тек.

О центре индивидуального остекления «Гленс» В центре представлены полноразмерные образцы продукции: ещё до покупки вы сможете протестировать образцы и прочувствовать комфорт от того, насколько легко открываются раздвижные системы «АлюТерра», а также увидеть профиль своего будущего окна в разрезе и получить высокий уровень сервиса от профессиональной консультации и проектирования до гарантийного обслуживания и монтажа.