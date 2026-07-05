«Казалось, я не выживу»: калининградка рассказала о приступе, который начался с обычной боли в шее

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В Калининграде 45-летняя женщина попала в БСМП после сильного приступа головокружения. Об этом региональный минздрав пишет в своём телеграм-канале.

По словам пациентки, всё началось внезапно: она повернула голову и почувствовала, будто «что-то защемило». На следующий день появились сильная головная боль и рвота, однако от госпитализации женщина дважды отказывалась. После третьего вызова скорой калининградку всё же убедили лечь в неврологическое отделение. Лечение вела врач-невролог Анна Узун.

«Когда я попала в отделение, боль была настолько сильной, что мне казалось — я не выживу. Я не могла ни ходить, ни даже сидеть. Стоило провести в вертикальном положении 30–40 секунд, как начиналась рвота», — вспоминает землячка.

Врачи диагностировали у калининградки персистирующее головокружение центрального генеза. По словам невролога, приступ был связан с хроническими проблемами шейного отдела позвоночника: нарушением физиологического лордоза и выраженным спондилоартрозом.

Выяснилось, что похожие эпизоды уже случались, но в этот раз привычная терапия не помогла. На фоне сильного мышечного напряжения спазмировались сосуды и повысилось давление, поэтому схему пришлось скорректировать. Через несколько дней пациентке стало лучше. В больнице она провела 10 дней, после выписки лечение продолжится амбулаторно.