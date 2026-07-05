Синоптики: летнее тепло может вернуться в Калининградскую область после 12 июля

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Летнее тепло может вернуться в регион во второй половине месяца — ориентировочно после 12–13 июля. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале.

По прогнозам синоптиков, после 10–11 июля погода начнёт меняться. Холодный воздух будет смещаться восточнее — к европейской части России и Поволжью, а Центральная Европа, Прибалтика и Калининградская область окажутся в зоне антициклона. Поэтому во второй половине месяца в регионе возможна температура выше нормы. До этого будет прохладнее: около +18...+20, с дождями и ветром.