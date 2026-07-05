Сильный ветер сорвал рейс парома на Балтийскую косу

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Из-за усиления ветра в Калининградской области отменили один из паромных рейсов на Балтийскую косу. Об этом оператор линии пишет в своём телеграм-канале в воскресенье, 5 июля.

В компании уточнили, что речь об отправлении в 16:00. Причиной стали неблагоприятные погодные условия — порывы уже достигают 16 м/с. О дальнейших корректировках расписания пока не сообщается. По прогнозу синоптиков, до 19:00 западный ветер усилится до 12–17 м/с, высота волн может подниматься до 1–2 метров.