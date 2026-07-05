«Мы сильны, когда наши дети поют песни родителей»: в Калининграде чествовали крепкие семьи

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В Калининграде чествовали пары, которые десятилетиями сохраняют верность друг другу и семейным традициям. Церемония состоялась в Центральном парке, передаёт корреспондент «Клопс» в воскресенье, 5 июля.

Парам вручили медали «За любовь и верность», благодарности, цветы и сертификаты. Глава городской администрации Елена Дятлова, выступая перед участниками церемонии, подчеркнула, что главная ценность Калининграда — его жители, а семейные традиции помогают сохранять связь поколений.

«Город, который стал для нас самым лучшим на земле. Здесь 80 лет назад стала рождаться жизнь, приехали первые переселенцы, которые создавали и строили новые улицы, школы, детские сады, кинотеатры, предприятия. Самое ценное в городе — это жители. Это у нас праздник и у нас юбилей. Всем нам процветания. Мы сильны, когда наши дети поют песни, которые поют наши родители. Мы чтим память и храним наше наследие, потому что мы калининградцы, мы россияне», — сказала Дятлова.

Медалью «За любовь и верность» наградили Виктора Степановича и Любовь Андреевну Гемановых. Они прожили вместе 72 года. Военная служба приводила семью во Владивосток, Советскую Гавань, на остров Русский, в Ленинград, Балтийск и Калининград. На каждом новом месте Любовь Андреевна с первых дней устраивалась учителем математики в местную школу. Супруги воспитали двух дочерей и двух внуков.

Такую же медаль получили Геннадий Дмитриевич и Галина Александровна Королёвы. Они учились в одной школе, дружили с детства, а позже эти отношения переросли в большое чувство. Супруги вместе почти 55 лет. Геннадий Дмитриевич — ветеран Вооружённых сил Российской Федерации, у Галины Александровны — 38 лет трудового стажа. Они воспитали двоих сыновей-офицеров и теперь радуются пяти внучкам.

Среди награждённых — Жардем Рыспаевич и Галина Фёдоровна Ундагановы. Жардем Рыспаевич служил в ракетных войсках в Германии, Венгрии, Узбекистане, Ростове-на-Дону и Калининграде. Галина Фёдоровна всегда следовала за мужем по местам службы и везде старалась найти работу. Она была служащей Советской армии, её непрерывный трудовой стаж превышает 40 лет. У пары две дочери, внук, внучка и двое правнуков.

Благодарность главы городского округа «Город Калининград» за сохранение семейных ценностей и повышение значимости института семьи получили Юрий Владимирович и Галина Иосифовна Афонченко. Они познакомились на праздничном вечере на заводе «Кварц» и с тех пор не расставались — вместе уже 50 лет. Супруги воспитали двух дочерей и внучку, их семья любит собираться за праздничным столом, играть в настольные игры и петь под гитару Юрия Владимировича.

Награду также получили Виктор Васильевич и Елена Алексеевна Живиц. Они познакомились в Воронеже, куда Виктор Васильевич приехал повидать дядю-фронтовика, героя штурма Кёнигсберга. Пара прожила вместе 50 лет, воспитала двух дочерей и трёх внуков.

Отметили и Николая Ивановича и Галину Викторовну Ругаевых. Их история началась в 1975 году: Николай Иванович работал водителем автобуса на маршруте Калининград — Константиновка, а Галина Викторовна каждый день ездила этим автобусом на учёбу. Ругаевы прожили вместе 50 лет, воспитали сына и дочь.

Часть церемонии посвятили семьям участников специальной военной операции. За сохранение семейных ценностей, повышение значимости института семьи, патриотическое и гражданское воспитание молодёжи благодарности главы городского округа «Город Калининград» получили Сергей Васильевич и Елена Михайловна Бычковы, Станислав Васильевич и Ольга Александровна Водопьяновы, Алан Казгериевич и Фатима Николаевна Дзугкоевы.

Благодарственные письма главы администрации городского округа «Город Калининград» вручили Максиму Игоревичу и Евгении Андреевне Костеревым, Александру Юрьевичу и Татьяне Владимировне Лискиным, Денису Алексеевичу и Анастасии Олеговне Полицыным, Эдуарду Наримановичу и Аиде Амлетовне Сагателян, Артёму Валерьевичу и Анастасии Юрьевне Шестаковым. Многие награждённые — ветераны боевых действий; в их семьях воспитываются трое и четверо детей.