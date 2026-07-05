Калининградская область получит почти триллион рублей инвестиций до 2030 года

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В Калининградской области по программе «80-85» до 2030 года планируют построить и обновить более 500 объектов. Общий объём инвестиций составит 950 млрд рублей, пишет со ссылкой на первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко ТАСС.

По словам госдеятеля, средства уже предусмотрены в подписанных контрактах, утверждённых федеральных программах и проектах частных инвесторов. Кириенко выразил уверенность, что все планы для региона выполнят полностью:

950 млрд рублей на эту пятилетку до 2030 года, уже приняты решения».

Как отметил губернатор области Алексей Беспрозванных, одним из ключевых проектов станет национальный центр «Россия» в одноимённом парке. По его словам, эта площадка будет «вершиной айсберга» программы «80-85», а открыть её рассчитывают к следующему юбилею региона.