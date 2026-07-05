Группа компаний «Новик» поздравляет с Днём работников морского и речного флота

Уважаемые коллеги, партнёры, клиенты и друзья!
Группа компаний «Новик» сердечно поздравляет Вас с Днём работников морского и речного флота!
Этот праздник объединяет всех, кто связал свою жизнь с морем, логистикой и портовой отраслью. Ваш труд — это надёжность транспортных маршрутов, уверенность в завтрашнем дне и движение вперёд.
Мы искренне благодарим Вас за доверие, надёжное партнёрство и совместную работу. Желаем крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, безопасных рейсов, спокойного моря, попутного ветра и новых профессиональных достижений. Пусть каждый новый день приносит успешные проекты, стабильность и новые возможности для роста!
С праздником!
Офис в Калининграде
Калининград, ул. Правая Набережная, д. 5
+7 800 700-88-40
www.novikgroup.ru