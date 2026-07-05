Группа компаний «Новик» поздравляет с Днём работников морского и речного флота

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Уважаемые коллеги, партнёры, клиенты и друзья!

Группа компаний «Новик» сердечно поздравляет Вас с Днём работников морского и речного флота!

Этот праздник объединяет всех, кто связал свою жизнь с морем, логистикой и портовой отраслью. Ваш труд — это надёжность транспортных маршрутов, уверенность в завтрашнем дне и движение вперёд.