17:57

В Калининградской области ищут 45-летнего мужчину, пропавшего почти две недели назад (обновлено)

  1. Калининград
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В Калининградской области ищут 45-летнего Николая Б., который пропал почти две недели назад. Об этом сообщает ПСО «Запад».

Мужчина не выходит на связь с 22 июня. Его местонахождение не установлено.

Рост пропавшего — 187 см, он худощавого телосложения, с русыми короткими волосами и серо-голубыми глазами. Он был одет в зелёный камуфляжный костюм и резиновые сапоги. С собой он взял чёрный рюкзак. 

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: 8(4012) 508-038; 8(4012) 520-444; 02; 102; 112. 

Обновлено 17 июля в 12:22

Найден, погиб

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