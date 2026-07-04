Путин поздравил жителей Калининградской области с 80‑летием региона

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Президент России Владимир Путин поздравил жителей Калининградской области с 80‑летним юбилеем региона. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В обращении глава государства отметил, что самый западный регион страны «по праву славится своей историей, разнообразием и красотой природных ландшафтов, трудолюбием, щедростью души и гостеприимством жителей».

Путин подчеркнул, что область обладает серьёзным потенциалом и широкими возможностями для привлечения крупных инвестиций. По его словам, в регионе успешно реализуют проекты в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, строительстве, инфраструктуре, а также в туризме и санаторно‑курортной сфере.

Президент отдельно отметил внимание к сохранению культурного и духовного наследия региона и поддержке образовательных и творческих инициатив. Он напомнил, что недавно Музей Мирового океана получил статус особо ценного объекта культурного наследия народов России.

«Убеждён, что энергия, целеустремлённость, искренняя любовь к родной земле и впредь будут помогать вам добиваться намеченных планов», — говорится в поздравлении.

Путин пожелал жителям здоровья, благополучия и новых успехов.