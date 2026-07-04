09:51

В аэропорту Калининграда задерживается вылет и посадка 47 рейсов

  1. Калининград
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В аэропорту Калининграда в субботу, 4 июля, задерживается вылет и посадка 47 рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Храброво.

«В связи с вводом 4 июля временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств», — говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло Храброво, задерживается прилёт 27 рейсов:

  1. 16 — из Москвы;
  2. 8 — из Санкт-Петербурга;
  3. 1 — из Екатеринбурга;
  4. 1 — из Казани;
  5. 1 — из Новосибирска.

Задержки составляют до нескольких часов. Отменены 8 рейсов — по 4 из Москвы и Санкт-Петербурга

Вовремя не смогут вылететь 20 рейсов:

  1. 11 — в Москву;
  2. 7 — в Москву;
  3. 1 — в Тюмень;
  4. 1 — в Чебоесары.

Отменены 8 рейсов — по 4 в Москву и Санкт-Петербург.

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