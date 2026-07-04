В аэропорту Калининграда задерживается вылет и посадка 47 рейсов

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В аэропорту Калининграда в субботу, 4 июля, задерживается вылет и посадка 47 рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Храброво.

«В связи с вводом 4 июля временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств», — говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло Храброво, задерживается прилёт 27 рейсов:

16 — из Москвы; 8 — из Санкт-Петербурга; 1 — из Екатеринбурга; 1 — из Казани; 1 — из Новосибирска.

Задержки составляют до нескольких часов. Отменены 8 рейсов — по 4 из Москвы и Санкт-Петербурга

Вовремя не смогут вылететь 20 рейсов:

11 — в Москву; 7 — в Москву; 1 — в Тюмень; 1 — в Чебоесары.

Отменены 8 рейсов — по 4 в Москву и Санкт-Петербург.