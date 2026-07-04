Ливни вечером, порывистый ветер днём: прогноз в Калининградской области на 4 июля

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Ливневые дожди в субботу, 4 июля, накроют в основном континентальную часть региона. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным синоптиков, на запад региона и побережье — включая Калининград, Зеленоградский, Гурьевский, Багратионовский, Гвардейский и Полесский районы — в дневные часы придутся лишь короткие дожди, вероятность сильных осадков там низкая. К вечеру ситуация изменится: риск ливней на побережье и западе области возрастёт.

Днём ожидается от +17 до +20 градусов, облачно с небольшими прояснениями. Ветер будет порывистым: 13–16 м/с по области и до 16–18 м/с у моря.