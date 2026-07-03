В Светлогорске отреставрировали «Нимфу» Брахерта

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В Светлогорске реставраторы закончили приводить в порядок статую Германа Брахерта «Нимфа». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета в пятницу, 3 июля.

Специалисты художественной мастерской «Реставратор39» очистили скульптуру от биопоражений и эрозии, заварили несколько пулевых пробоин найденных на теле бронзовой красавицы, покрыли поверхность металла специальными составами.

«Реставраторам удалось придать свежий вид скульптуре, сохранив её аутентичность и благородные следы времени. Также они дали рекомендации по уходу и содержанию бронзы, учитывая возраст и разнохарактерные повреждения произведения искусства. Дважды в год «Нимфу» нужно приводить в порядок и следить за состоянием металла», — рассказали в администрации курорта.

В истории одного из самых заметных памятников Светлогорска было несколько реставрационных спасений. После войны «Нимфа» впервые почувствовала руки не своего создателя, а других художников, которые придали ей первоначальный вид.

В феврале 1962 года сильнейший шторм, бушевавший на Балтике 4 дня, смыл светлогорский променад и статую. «Нимфа» вышла из моря 10 лет спустя. Состояние памятника было ужасным, свинцовые пули, оставшиеся с войны, вступили в реакцию с морской водой и бронзой и вздулись, словно гигантские волдыри. Светлогорский скульптор-монументалист Николай Фролов извлёк из скульптуры 117 пуль и создал раковину, заполненную мозаикой. В этом году городские власти планируют восстановить и этот элемент памятника.