В Калининграде из-за дождя и ветра отменили праздничный концерт ко Дню города

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В Калининграде отменили праздничный концерт на «Ростех Арене», который должен был состояться в пятницу, 3 июля. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

«В связи с ухудшением погодных условий организаторы фестиваля «Русская Балтика» приняли решение об отмене вечерней части сегодняшней программы. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Выступления коллективов перенесли на воскресенье. Программа на субботу пока сохраняется.