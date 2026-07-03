20:04

В Калининграде из-за дождя и ветра отменили праздничный концерт ко Дню города

  1. Калининград
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В Калининграде отменили праздничный концерт на «Ростех Арене», который должен был состояться в пятницу, 3 июля. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

«В связи с ухудшением погодных условий организаторы фестиваля «Русская Балтика» приняли решение об отмене вечерней части сегодняшней программы. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Выступления коллективов перенесли на воскресенье. Программа на субботу пока сохраняется.

В пятницу, 3 июля, на территории «Ростех Арены» запланированы концерты калининградских вокальных коллективов.

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