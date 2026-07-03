«Город, который подняли из руин»: в Калининграде с размахом начали отмечать 80-летний юбилей (фоторепортаж)

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В Театре эстрады прошло торжественное мероприятие «Калининград — город, рождённый Победой». На одном из первых событий, посвящённых 80-летию образования города и области, в пятницу, 3 июля, побывал корреспондент «Клопс».

Ведущие напомнили, что постановлением Совета Министров СССР от 30 июня 1946 года и указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июля 1946 года Кёнигсберг был переименован в Калининград, а Кёнигсбергская область — в Калининградскую.

«Город, любимый до дрожи»

Глава города Олег Аминов поздравил жителей с юбилеем и подчеркнул, что главным богатством Калининграда считает людей.

«У нас на самом деле лучший город на земле. И не потому, что у нас такая замечательная архитектура, красивые парки, скверы, есть река, места притяжения туристов. Я считаю, что Калининград — лучший город на земле, потому что в нём живут такие замечательные люди, как вы», — сказал Аминов.

Он добавил, что калининградцы любят критиковать власть, но назвал это нормальным, так как цель у всех одна — делать город лучше.

Глава администрации Елена Дятлова в своём выступлении связала историю с памятью о Победе и трудом первых переселенцев.

«46-й год. Кёнигсберг переименовывается в Калининград. А город в руинах, нет ничего. И тогда на карте Кёнигсберга начинают появляться новые улицы. Это не штрассе. Это проспекты Мира и Победы, Ленинский и Советский. Площадь маршала Василевского и улицы Черняховского, Рокоссовского. Город был, город, любимый до дрожи», — сказала Дятлова.

Сити-менеджер напомнила о тех, кто строил дома, школы, концертные залы, детские сады, храмы и памятники. Дятлова подчеркнула, что Калининград стал родным для поколений новых жителей.

Ветеранам и труженикам вручили юбилейные медали

На торжественном мероприятии чествовали калининградцев, которые внесли вклад в развитие края, образование, культуру, транспорт, коммунальное хозяйство и патриотическое воспитание.

Юбилейными медалями «80 лет Калининграду» наградили ветеранов труда, военной службы, блокадников, общественников, педагогов, работников предприятий и городских служб.

Среди них — Зинаида Аксёнова, Владимир Архипов, Владимир Васильев, Римма Дерябина, Нина Рогова, Юрий Курас, Любовь Антонова, Алексей Бадигин, Виктор Беликов, Анна Грибовская, Сергей Куров, Людмила Зубкова, Валентина Ковалёва, Владимир Конев, Анатолий Куницкий, Любовь Маргушева, Ольга Петрущенко, Людмила Торчубкина, Фания Хатамова, Сергей Шамин и другие жители города.

Отдельно почётным знаком «За заслуги перед Калининградом» наградили директора «Водоканала» Армена Мурадянца. Как прозвучало со сцены, под его руководством на предприятии провели реорганизацию, оптимизацию затрат и внедрение автоматизированной системы управления.

Премию «Вдохновение» вручили в 28-й раз

На сцене также назвали лауреатов традиционного конкурса «Вдохновение». В 2026 году конкурс проходит в 28-й раз. С 1998-го премию получают деятели культуры и искусства, педагоги, журналисты и авторы проектов, важных для творческой и интеллектуальной жизни города.

На этот раз поступило 17 заявок. В номинации «Литературное творчество» лауреатом стала Лидия Фролова за журнал региональной культуры «Балтика-Калининград».

В номинации «Музыкальное и театральное искусство» отметили Евгению Куговкину, Веру Ильченко и Екатерину Петрову, педагогов детской школы искусств имени Шопена, за деятельность детского музыкально-театрального коллектива «Облако».

В конкурсе «Педагогика» лауреатом стала Наталья Воронова, директор детской художественной школы.

Гости из Рыбинска, Ярославля и Самары поздравили Калининград

Калининград с юбилеем поздравили представители городов-побратимов и партнёров — Рыбинска, Ярославля и Самары.

Заместитель главы администрации Рыбинска Михаил Кузнецов отметил, что города связывают не только общие задачи, но и победы.

«Мне очень понравился ваш лозунг. Мне тоже хочется, чтобы и проблемы одни на двоих были, и победы были тоже совместные», — сказал Кузнецов.

Первый заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов подчеркнул, что за 80 лет фактически отстроился новый современный город.

«Собравшись все вместе, крепко взявшись за руки, жители Калининграда возродили лучшее, по крупицам собрали и смогли сохранить то культурное наследие, которым был богат край, и донести его сегодня до наших дней», — сказал представитель Ярославля.

Первый заместитель главы Самары Михаил Малыхин назвал запад страны жемчужиной России.

«Приезжая в Калининград, не перестаёшь удивляться, как можно было за 80 лет из руинированного города сделать такую жемчужину, которая прославляет не только западный регион нашей страны, но вообще всю Россию и на весь мир», — сказал Малыхин.

Новый почётный гражданин Калининграда

Одним из центральных моментов церемонии стало присвоение звания «Почётный гражданин города Калининграда» Роману Аранину, генеральному директору компании «Обсервер».

Наградили активиста за профессиональную деятельность, развитие инновационного социально значимого производства, вклад в продвижение инклюзивности и создание безбарьерной среды.

«По всей России мы пытаемся повторить те чудеса, которые мы делаем здесь. И почти ни у кого, к сожалению, не получается. А у нас реально все наши инициативы, начиная от того, чтобы опустить бордюры к чемпионату мира 2018 года, чтобы сделать пляжи, адаптированные для колясочников, и все остальные — они всегда находили полную поддержку администрации», — сказал Аранин.

Он отметил, что в Калининграде сейчас четыре адаптированных пляжа для людей на колясках. Такого, по его словам, нет нигде в стране. Он также напомнил о фабрике по производству этого средства реабилитации и об улице в Гурьевском районе, где она расположена.

«Единственная с красивым названием «Улица Неограниченных Возможностей» в России тоже есть только у нас», — отметил новый почётный гражданин.

Помимо чествований для зрителей провели концерт.