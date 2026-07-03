27% калининградцев сталкиваются с конфликтами на работе из‑за графика отпусков — опрос

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27% калининградцев признались, что на их работе возникают споры при составлении графика отпусков. Такие данные приводят аналитики сервиса SuperJob.

Большинство участников опроса — 67% — сообщили, что разногласий в их коллективах не бывает. Однако почти треть респондентов отметили обратное.

Среди тех, кто сталкивается с конфликтами, 21% удаётся договориться самостоятельно, без участия руководства или кадровой службы. Ещё 6% признались, что уладить споры получается только при вмешательстве начальства.

По словам 76% опрошенных, переживающих такие трудности, чаще всего разногласия вспыхивают из‑за желания взять отпуск летом. Мужчины сообщают о проблемах с распределением отпусков немного чаще женщин — 30% против 24%. Возраст тоже влияет: в коллективах до 35 лет конфликты фиксируют лишь 19% респондентов, тогда как среди работников старшего возраста — уже 31%.

Исследование проводилось с 8 по 17 июня.