А дома лучше: эксперты выяснили планы калининградцев на лето

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Большинство калининградцев, планирующих путешествия этим летом, предпочитают отдыхать на своих пляжах и в крупных российских городах. Сообщает сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

В топ-5 самых популярных городов для летнего отдыха входят Светлогорск и Зеленоградск — наравне с Санкт-Петербургом, Москвой и Казанью. По данным сервиса, на поездки по России приходится 76% бронирований туристов из Калининграда.

При выборе размещения внутри страны калининградцы чаще всего отдают предпочтение апартаментам (35%). Далее следуют отели категории «три звезды» и четырёхзвездочные отели.

Жители Калининграда чаще всего отправляются в поездки по России вдвоём — на пары без детей приходится 48% бронирований. Семьи с малышами составляют 27% путешественников, соло-туристы — 18%, компании взрослых — 7%.

Сохраняется и интерес к зарубежным путешествиям: доля международных направлений достигла 24%, а наибольшее количество бронирований зафиксировано в Белоруссии, Грузии, Армении, Абхазии и Турции.