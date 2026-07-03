«Пошли против суровых законов природы»: калининградка выхаживает оленёнка-сироту (видео)

Калининградский фотограф почти месяц ухаживает за оленёнком, от которого отказались мама и сородичи. Трогательные видео корреспондент «Клопс» нашёл в соцсетях и связался с хозяйкой малыша Анастасией.

В июне девушка приехала на ферму покормить оленей. «Я так делаю, когда хочется выдохнуть и разгрузить мозг», — поясняет она.

В высокой траве Анастасия нашла новорождённого оленёнка. По какой-то причине его бросила мама.

«Малыш лежал на земле, по нему ползали мухи, а сердце почти не билось. Надежды почти не было, но я решила пойти против суровых законов природы», — вспоминает Анастасия.

Проникшись жалостью к живому существу, девушка решила действовать. У родных отыскался подходящий сарай, где малыш слегка отогрелся. Теперь надо было решить, чем его кормить. Самый лучший вариант — козье молоко.

«Этот вечер я не забуду никогда. Малыш угасает, а я лихорадочно ищу ему еду на «Авито». Все отказывают: мол, раскупили. И тут откликнулась одна женщина. Она по голосу поняла — вопрос жизни и смерти. Сказала ехать к ней, подоила козу, нашла соску на бутылочку и даже денег не взяла. Очень ей благодарна!» — говорит хозяйка оленёнка.