«Пошли против суровых законов природы»: калининградка выхаживает оленёнка-сироту (видео)

Калининградский фотограф почти месяц ухаживает за оленёнком, от которого отказались мама и сородичи. Трогательные видео корреспондент «Клопс» нашёл в соцсетях и связался с хозяйкой малыша Анастасией.
В июне девушка приехала на ферму покормить оленей. «Я так делаю, когда хочется выдохнуть и разгрузить мозг», — поясняет она.
В высокой траве Анастасия нашла новорождённого оленёнка. По какой-то причине его бросила мама.
«Малыш лежал на земле, по нему ползали мухи, а сердце почти не билось. Надежды почти не было, но я решила пойти против суровых законов природы», — вспоминает Анастасия.
Проникшись жалостью к живому существу, девушка решила действовать. У родных отыскался подходящий сарай, где малыш слегка отогрелся. Теперь надо было решить, чем его кормить. Самый лучший вариант — козье молоко.
«Этот вечер я не забуду никогда. Малыш угасает, а я лихорадочно ищу ему еду на «Авито». Все отказывают: мол, раскупили. И тут откликнулась одна женщина. Она по голосу поняла — вопрос жизни и смерти. Сказала ехать к ней, подоила козу, нашла соску на бутылочку и даже денег не взяла. Очень ей благодарна!» — говорит хозяйка оленёнка.
В оленьем декрете Анастасия находится уже четвёртую неделю. Говорит, что самыми сложными были первые несколько дней. Она сидела целыми днями в сарайчике, а по крыше лупили июньские дожди. Пришлось срочно разузнать, как ухаживать за оленёнком, и нарабатывать опыт.
«Таким малышам надо даже помогать ходить в туалет. В дикой природе это делает его мама, а тут я. Кормить надо было по часам. Молоко — обязательно свежее. Я уже договорилась с одним фермером — у нас есть постоянный поставщик», — вспоминает спасительница.
Сейчас девушка совмещает работу и уход за Бэмби. Она ежедневно гуляет и играет с малышом. В будни пропадает в сарайчике по полдня и приезжает к подопечному на выходные.
Пока питомцу хватает двух литров молока в день. Щипать травку юный олень начнёт примерно к полугоду, тогда порция молока начнёт постепенно уменьшаться. Анастасия готова заботиться о своём Бэмби и дальше.
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