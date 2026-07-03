Колледж-победитель: Калининградский бизнес-колледж стал центром притяжения для талантливой молодёжи

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Ссылка В современной экономике успех региона зависит не только от деятельности крупных предприятий, но и от качества подготовки специалистов. Калининградский бизнес-колледж (КБК) за последние годы стал центром притяжения для талантливой молодёжи и примером для всей системы среднего профессионального образования. А успехи в чемпионатах профессионального мастерства — доказательство того, что в регионе умеют готовить кадры, востребованные бизнесом. Масштаб и структура движения Движение WorldSkills Russia (2012–2022) и «Профессионалы» (с 2022 по настоящее время) — это всероссийская система соревнований, где студенты колледжей и школьники демонстрируют свои навыки, это площадка для выявления и поддержки талантливой, перспективной молодёжи и молодых специалистов, обладающих высоким уровнем профессионального мастерства. КБК системно подходит к участию в этом движении. Колледж выступает не только как участник, но и как организатор: здесь проходят региональные чемпионаты по 10–12 ключевым компетенциям, а преподаватели входят в состав экспертных советов. В 2025–2026 гг. колледж стал организатором новых компетенций: «интернет-маркетинг», «геопространственная цифровая инженерия», «техник-криминалист» и «технологическое предпринимательство». Это подтверждает статус учебного заведения как центра экспертизы. Ежегодно студенты колледжа в региональных соревнованиях участвуют более чем в 20 компетенциях, а в 2026 году был установлен рекорд: участие в 24 компетенциях с призовыми местами в 18 из них. Всего 29 призовых мест регионального этапа.

Ключевые компетенции Успех КБК строится на четырёх китах: предпринимательстве, ИТ для бизнеса, правоохранительной деятельности и рекламе. Это направления, которые формируют современную экономику услуг и технологий. Предпринимательство — визитная карточка колледжа. Студенты учатся не просто писать бизнес-планы, а анализировать рынок, считать юнит-экономику, защищать проекты перед инвесторами. ИТ-решения для бизнеса. Студенты КБК доказывают, что умеют не только работать с готовыми программами, но и дорабатывать их под нужды конкретного бизнеса, автоматизировать бизнес-процессы, работать с базами данных и ИИ. Реклама. Колледж готовит креативных специалистов, способных проводить эффективные рекламные кампании, создавать и продвигать бренды. Правоохранительная деятельность (полицейский). Студенты КБК демонстрируют навыки в составлении фоторобота, дактилоскопировании, проведении осмотра места происшествия, обыске и оформлении ДТП. Статистика успеха В 2017 г. колледж впервые стал участником чемпионатного движения. За эти годы его студенты завоевали внушительное количество наград как на региональном, так и на национальном уровне. Суммарно более 200 студентов получили медали на региональных этапах. В копилке колледжа почти 30 наград национальных соревнований: три золота, три серебра, четыре бронзы и почти 20 медальонов профессионального мастерства. Среди знаковых побед — золото финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в «Интернет-маркетинге» у Романа Бичкаукаса. Это первое золото в регионе. А в 2025 г. в чемпионате «Профессионалы» сразу два золота (в индивидуальном и международном зачёте) и серебро (в командном зачёте) у Анны Москаленко в компетенции «Предпринимательство». В этот же год две золотые медали у Кирилла Шкодича в «Геопространственной цифровой инженерии». Золотую медаль итогового (межрегионального) этапа чемпионата в 2026 г. получила Екатерина Цедрик в компетенции «Технологическое предпринимательство». Ежегодно более пятидесяти студентов колледжа принимают участие в соревнованиях различного уровня.